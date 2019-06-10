Россия готова внести свой вклад в модернизацию Большого адронного коллайдера

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия намерена участвовать во второй фазе модернизации Большого адронного коллайдера. По его словам, власти готовы обеспечить финансирование проекта, потому что добиться эффективного результата в науке можно только объединившись.

"Фундаментальные, прорывные открытия, технические решения типа коллайдера высшей степени сложности, когда нужно по сути создать город под землей, они возможны только при соединении усилий...будет и поддержка второй фазы модернизации Большого адронного коллайдера и того, что связано с повышением светимости. Все деньги...сейчас запланировали в бюджете", - передаёт слова премьера на встрече с российскими учеными в Женеве РИА Новости .

Глава кабмина отметил, что Россия должна тоже вносить "свою лепту" в мировую науку.