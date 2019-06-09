В Госдуме объяснили нововведение за кражу электричества

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал принятие ужесточённых мер за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Политик отметил, что в рамках российского законодательство первое наказание всегда мягче.

Россиянам ужесточили наказание за повторную кражу электричества

"Данное нововведение и законодательные изменения находятся в логике существующей системы наказаний за административные правонарушения...Если человек нарушил закон и несёт ответственность в административном порядке, то первый случай такого нарушения предполагает более мягкое наказание...при ряде правонарушений выявляется, что количество их увеличилось и существующая мера не оказывает воздействия, предлагается усилить наказание, потому что существующая сумма штрафа не оказывает воздействия и фактически не работает", - передаёт слова Лысакова RT.

По его словам, повторным считается правонарушение, совершённое в течение года после наказания. Лысаков добавил, раз первая санкция не повлияла, то это является "рецидивом", поэтому будет предпринято "более серьёзное наказание".