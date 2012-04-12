МИД РФ: Россияне! Без острой надобности не посещайте Грузию!

Спецслужбы Грузии систематически отлавливают и репрессируют приезжающих в страну россиян, предупреждает в четверг министерство иностранных дел РФ и рекомендует воздержаться от поездок в эту страну.

МИД РФ напоминает о провокациях со стороны спецслужб Грузии.

"27 февраля с.г. в порту Поти был арестован 2-й помощник капитана теплохода "Волго-Балт 248" (флаг Белиза) гражданин России Николай Васильевич Кручинин. Он был предан суду по обвинению в "незаконном" посещении Сухума и смог избежать тюрьмы, лишь уплатив 3000 долларов", - говорится в сообщении МИД РФ "О преследовании в Грузии граждан России"..

Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркивает, что грузинская сторона в нарушение общепринятых международных норм не уведомила Секцию интересов России при Посольстве Швейцарии о задержании российского гражданина.

"30 марта с.г. в Поти была задержана жительница Костромской области Белла Гудасовна Векуа, заподозренная в том, что она бывала в Абхазии. Возбуждено уголовное дело по статье 322-1 УК Грузии. Российская гражданка содержится в следственном изоляторе г.Зугдиди. Секция интересов России предпринимает возможные меры по оказанию ей консульской поддержки", - говорится в сообщении ведомства.

"Таким образом, спецслужбы Грузии продолжают систематически отлавливать и репрессировать приезжающих в страну россиян. Делается это, как видим, тайком, без излишней огласки. Зато широко освещаются в СМИ пропагандистские шоу вроде поездки г-на Саакашвили на пропускной пункт "Казбеги", где он, по сообщениям, приветствовал граждан России, пересекающих границу, словами: "Приезжайте почаще". МИД России вновь обращает внимание на отсутствие безопасности для наших граждан в Грузии и рекомендует воздерживаться от поездок в эту страну", - подчёркивает дипломатическое ведомство РФ.

"АН" писали, что президент Грузии Михаил Саакашвили с огромным удовольствием сообщил мировой общественности о помощи США в модернизации вооружения страны и создании собственных беспилотных летательных аппаратов.