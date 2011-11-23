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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Жириновский назвал хамами депутатов, которые не встали при появлении Путина

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский  в среду раскритиковал некоторых депутатов нижней палаты парламента, которые не встали, когда в зал заседаний зашел председатель правительства Владимир Путин.

По словам Жириновского,  то, «что некоторые не встают - это хамство». Лидер ЛДПР обратил внимание на то, что в данном случае проявлено неуважение к представителю власти.

Владимир Жириновский не исключает, что  у всех могут быть абсолютно разные взгляды и это хорошо.  «Но мы должны уважать должность"». - подчеркнул политик.  Вице-спикер Госдумы считает, что к представителям власти надо относиться также как к государственному флагу, гербу, гимну,  - с особым уважением, передает Интерфакс.

В среду, 23 ноября,  на последнем заседании Госдумы премьер-министр РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов за совместную работу в течение четырех лет.  Причем всех, кто встал в зале сегодня, и к тем, кто не посчитал возможность вставать. «Всем вам большое спасибо», - сказал председатель правительства.

Путин сегодня, выступая на последнем пленарном заседании Госдумы V созыва, заявил, что парламентская оппозиция должна проявлять активность.

ИЧ

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