Жириновский назвал хамами депутатов, которые не встали при появлении Путина

//Политика

23 ноября 2011, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский в среду раскритиковал некоторых депутатов нижней палаты парламента, которые не встали, когда в зал заседаний зашел председатель правительства Владимир Путин.

По словам Жириновского, то, «что некоторые не встают - это хамство». Лидер ЛДПР обратил внимание на то, что в данном случае проявлено неуважение к представителю власти.

Владимир Жириновский не исключает, что у всех могут быть абсолютно разные взгляды и это хорошо. «Но мы должны уважать должность"». - подчеркнул политик. Вице-спикер Госдумы считает, что к представителям власти надо относиться также как к государственному флагу, гербу, гимну, - с особым уважением, передает Интерфакс.



В среду, 23 ноября, на последнем заседании Госдумы премьер-министр РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов за совместную работу в течение четырех лет. Причем всех, кто встал в зале сегодня, и к тем, кто не посчитал возможность вставать. «Всем вам большое спасибо», - сказал председатель правительства.

Путин сегодня, выступая на последнем пленарном заседании Госдумы V созыва, заявил, что парламентская оппозиция должна проявлять активность.

