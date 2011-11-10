Медведев: мигранты в России должны соблюдать законы

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты, приезжающие в Россию, должны соблюдать законы и вести себя подобающе. На встрече с личным составом МВД по Академическому району Москвы, приуроченной ко Дню сотрудника органов внутренних дел, глава государства отметил, что это касается как иностранных гражданах, так и наших соотечественников.

Они должны следовать тем правилам, которые существуют: вставать на регистрационный учет, соблюдать правила общежития, быть интегрированными в нормальную московскую среду, если речь идет о Москве. "У нас страна открытая, прописка отменена, регистрация носит практически уведомительный характер, - сказал Медведев, добавив, что порой это создает определенные проблемы для деятельности органов внутренних дел. По словам президента, трудовые мигранты должны адаптироваться к жизни в наших крупных населенных пунктах: владеть русским языком и соблюдать законы и вести себя подобающим образом. "Тот, кто не хочет это делать, тот должен за это отвечать, и здесь никаких поблажек быть не может. Прикрываться всякого рода преследованиями недопустимо", - отметил он.

Мэр Сергей Собянин во время совместного с Дмитрием Медведевым осмотра нового здания ОВД по району Академический сообщил, что намерен ужесточить контроль за мигрантами, приезжающими в столицу на межрегиональных автобусах. По данным градоначальника, в Москве насчитывается около 400 тысяч работающих мигрантов, только 200 тысяч из которых официально зарегистрированы.

"Мы проводили совещание с Федеральной миграционной службой, наметили план мероприятий, но мне кажется, надо жестче действовать и при необходимости вносить изменения в федеральное законодательство, чтобы эффективно принимать меры", - сказал Собянин, обратившись к президенту с просьбой дать поручение о совместной работе в этой сфере.