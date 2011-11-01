ФБР: «русские шпионы», рассекреченные в США в 2010 г., были высокого класса

Российские агенты, разоблаченные в 2010 году в США, представляли большую опасность, чем принято считать. Заместитель директора ФБР по контрразведке Фрэнк Фильиуцци считает, что «русские шпионы» были «сливки» российской разведки.

Фильиуцци сообщил, что российские разведчики пытались установить знакомство с представителями высших эшелонов власти и имели контакты с чиновниками высокого ранга. Американская газета «Лос-Анджелес таймс» пишет, что один из российских агентов Доналд Хизфилд учился в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Кеннеди.

Отметим, Гарвард заканчивали многие правительственные чиновники. По данным Фильиуцци, ФБР в течение десяти лет следило за сетью российских агентов, передает Интерфакс. Но арестовать «русских шпионов» удалось только в прошлом году.

По словам высоко руководства ФБР, агенты отправили в Москву достаточное количество информации, которая могла навредить Соединенным Штатам.

ФБР опубликовало на своем сайте десятки документов, фотографий и записей видеонаблюдения по делу «русских шпионов», высланных из США в июле 2010 года.