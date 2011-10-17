Владимир Путин объяснил, почему возвращается в Кремль

Премьер-министр РФ Владимир Путин объяснил в интервью директорам трех российских телеканалов, почему возвращается в Кремль. По словам главы правительства, он идет на выборы, потому что этого хотят простые люди.

Путин сказал, что сохранение тандема у власти в новой конфигурации обсуждалось с Дмитрием Медведевым еще четыре года назад.

Премьер сказал, что критики говорят, если он пойдет на выборы, то выборов не будет. «Но это ведь для них не будет, а для рядового гражданина всегда есть выбор», – подчеркнул лидер единороссов. «Критики должны представить свою программу, если их не устраивает сложившаяся ситуация, чтобы доказать своей работой, что они могут сделать лучше», – отметил он.

Путин сказал, что никогда не стремился становиться президентом.



«Все это хорошо знают. Я об этом говорил. И в свое время Борис Николаевич Ельцин тоже упоминал об этом, – я никогда не стремился к этой должности. Более того, в свое время, когда мне было это предложено, даже выражал сомнения, стоит ли мне этим заниматься, имея в виду огромный объём работы и колоссальную ответственность за судьбы страны», – сказал премьер.

Владимир Путин сказал: «Но, если я за что-то берусь, я стараюсь довести дело либо до логического завершения. Либо, как минимум, привести это дело к максимальному эффекту».