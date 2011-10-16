Названы имена палестинцев, которых Израиль обменяет на Шалита

Израильское правительство опубликовало имена палестинцев, которые будут переданы властям Газы в обмен на пленного капрала Гилада Шалита. Среди тех, кто будет переправлен в Газу или в третьи страны, называется главарь подразделения ХАМАС Мухаммед Аль-Шарата, который несет ответственность за похищение и убийство двух израильских солдат в 1989 году.

Он был приговорен к трем пожизненным срокам заключения. На свободу выйдет и Ахлам Тамими, которую приговорили к 16 пожизненным срокам заключения. Тамими работала репортером на одном из телеканалов, а затем присоединилась к ХАМАС: она оказала содействие террористу, который совершил взрыв в иерусалимской пиццерии в 2001 году. Жертвами теракта стали 15 человек.

Президенту Израиля Шимону Пересу уже были переданы списки заключенных, для освобождения которых необходимо помилование. По законодательству этой страны амнистировать заключенного может только глава государства, уточняет NEWSru.co.il. Ожидается, что президент Израиля подпишет указы о помиловании около 190 палестинских заключенных во вторник, 18 октября, непосредственно перед выполнением первого этапа сделки с ХАМАС.