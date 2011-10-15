Дмитрий Медведев принял решение остаться в политике

Президент РФ Дмитрий Медведев в субботу сообщил своим сторонникам в центре Digital October на Берсеневской набережной в Москве, о принятом решении оставаться в политике.

В начале встречи с известными представителямиинтернет-сообщества и блогерами, деятелями культуры, промышленности, сельского хозяйства из разных регионов страны глава государства напомнил, почему он предложил на пост президента России Владимира Путина. "Мой рейтинг, степень доверия и рейтинг Владимира Путина - высокие, но у него рейтинг выше", - сказал Дмитрий Медведев.

Про себя президент сообщил, что единственный инструмент, позволяющий и дальше заниматься решением насущных проблем, - "не отдавать власть, а продолжать работу".

Российский лидер подчеркнул: "Я не имею права снимать с себя ответственность за то, что происходит; я обязан эту работу продолжить".

Медведев заявил о том, что новое российское правительство в случае победы партии "Единая Россия" на выборах будет состоять из абсолютно новых людей. Он предложил подумать о создании "большого правительства, которое будет действовать совместно с основной партией, которая может сформировать такое правительство, - с "Единой Россией", вместе с гражданским обществом, вместе с экспертами, вместе с региональной и муниципальной властью, вместе со всеми избирателями, которые готовы за нас проголосовать, и даже с теми, кто с нами не согласен".



Дмитрий Медведев особо истановился на теме строительства в России демократического общества. "Мы должны сами создать и свою современную демократическую политическую систему, насытить ее правильными законами", - пояснил он. По его словам, хребтом политсистемы являются партии. Как считает президент России, в стране наравне с "Единой Россией" должно быть "несколько сильных политических партий". Медведев предупредил, что после выборов "ЕР" ждет "серьезная реконструкция". Глава государства сказал, что "партия должна соответствовать своему времени", иначе у нее "не будет никаких шансов побеждать". И, по мнению Путина, "нужно упорно добиваться, чтобы в в "ЕР" были разумные, приличные, честные люди, которые не потеряли авторитета".