Ху Цзиньтао назвал Владимира Путина «большим другом» Китая

Председатель КНР Ху Цзиньтао назвал премьер-министра РФ Владимира Путина, совершающего в эти дни визит в Китай, «большим другом китайского народа». Глава российского правительства Владимир Путин сегодня предложил председателю КНР Ху Цзиньтао обсудить весь спектр российско-китайских отношений.

Обращаясь к председателю КНР, Путин назвал Ху Цзиньтао «дорогим другом», заявив, что российско-китайские отношения «развиваются очень успешно». Владимир Путин передал китайскому лидеру самые теплые пожелания и привет от президента России Дмитрия Медведева. «Я рад возможности рассказать о результатах наших сегодняшних встреч, поговорить обо всем спектре наших отношений.

Очень рассчитываем на вашу поддержку тех планов, которые выработали правительства Китая и России на предстоящую перспективу», – заявил Владимир Путин. По его словам, российско-китайские отношения «развиваются очень успешно». Он отметил, что июньский визит Ху Цзиньтао в Россию «закрепил эти тенденции». Председатель КНР ответил: «Вы большой друг китайского народа. Несмотря на очень напряженный ваш график внутригосударственной деятельности, вы сумели найти возможность к нам приехать. Я думаю, что это наглядно говорит о том, что вы уделяете большое внимание развитию наших двусторонних отношений».

Напомним, накануне Владимир Путин встречался со своим китайским коллегой Вэнем Цзябао. Россия и КНР договорились о сотрудничестве в сфере инвестиций, металлургии, энергетики. Общая сумма совместных проектов составит около семи миллиардов долларов.