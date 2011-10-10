Великобритания введет новый тест на получение гражданства

Власти Великобритании планируют уменьшить ежегодную квоту на прием трудовых мигрантов из-за пределов Евросоюза, а также ввести новый тест для получения вида на жительство или гражданства Соединенного Королевства.



Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в понедельник выступил в лондонском Институте правительства с программной речью по вопросам иммиграции.

Перед этим Кэмерон осмотрел оснащение иммиграционных и пограничных служб в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу.

По словам британского премьера, введенная предыдущим лейбористским правительством система «балльной миграции» , требовавшая приглашения от работодателя, «полностью провалилась» . Отметим, Points Based System позволяла приезжать в страну мигрантам, имевшим только подтверждение высокой квалификации, образования, доходов и знания языка, но не требовала приглашения от работодателя. Дэвид Кэмерон отметил, что эта система оказалась магнитом для мошенников, пояснив, что человек со скромной зарплатой и степенью бакалавра по любому предмету мог приехать сюда с целью работать фактически на любой работе. «Многие так и не нашли работы, а треть из приехавших нашли неквалифицированные рабочие места вроде продавцов в забегаловках или охранников», - сказал премьер.

Премьер Великобритании уточнил, что его не устраивают текущие цифры по количеству приезжающих в страну мигрантов, и он будет продолжать бороться за воплощение предвыборного лозунга возглавляемой им Консервативной партии о сокращении числа мигрантов до «десятков, а не сотен тысяч в год» , передает РИА Новости.

По данным премьер-министра, с мая 2010 года было депортировано около 2,5 тысяч выявленных нарушителей миграционного режима.

Кэмерон отметил, что введенный несколько лет назад тест на знание реалий жизни в Соединенном Королевстве для претендентов на получение вида на жительство или гражданства также нуждается в пересмотре.