Медведев объяснил, почему в России дорогая ипотека

Президент России Дмитрий Медведев считает, что оптимальная ставка по ипотеке должна быть в размере 5-6%. В Краснодаре в ходе встречи Дмитрия Медведева с активом отделения партии "Единая Россия" в ЮФО один из участников пожаловался на невозможность покупки жилья даже по ипотеке.

По мнению мужчины, лучше "привести жену в квартиру, а не жениться ради жилья". Он предложил снизить ставку до 7%, отметив, что программы поддержки молодых семей востребованы.

Медведев пояснил, почему ипотека у нас дорогая. "И не потому, что финансовые учреждения у нас так работают, а просто потому, что такова стоимость денег, такова инфляция. Чем быстрее мы сможем задавить инфляцию, а это зачастую не от нас зависит, а от мировой ситуации, хотя и от нас тоже, тем ниже будет конечная ставка", - пояснил глава государства, подчеркнув, что даже 7 много, оптимально 5-6%, передает РИА Новости.

Медведев отметил, что некоторые регионы уделяют должное внимание проблеме жилья для молодежи, но есть и те, которые вообще не занимаются решением этих вопросов, не выделяют на это средства. "Это должны быть и региональные программы поддержки семей, желающих получить квартиру", - сказал он.

Президент в качестве еще одного условия стимулирования получения жилья для молодежи назвал переезд в сельскую местность.