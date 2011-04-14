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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Медведев озвучил претензии России к ООН

14 апреля 2011, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что у России есть серьезные вопросы к руководству ООН в связи с попытками превышения полномочий по ряду резолюций, что является опасной тенденцией в международных отношениях.

"Когда я слышу, что резолюция по Ливии плохая, это неправильно, резолюция совершенно нормальная. Но резолюции нужно выполнять, а не пытаться превышать мандат, который в этих резолюциях заложен. Это, кстати, очень опасная тенденция в международных отношениях", - сказал Медведев.

"А например по резолюции, посвященной событиям в Кот-д'Ивуаре, если я не ошибаюсь, резолюция 1975, там говорится об использовании подразделений ООН, но не для того, чтобы поддерживать одну сторону конфликта в Кот-д'Ивуаре, ООН вообще не может поддерживать какую-либо сторону. А по факту получается именно так", - сказал Медведев.

"Здесь у нас есть вполне серьезные вопросы к руководству ООН. Мне кажется, что это очень опасная тенденция. Ооновцы должны разводить стороны, а ни в коем случае не помогать какой-то из сторон, если мы считаем, что она имеет более справедливую основу", - подчеркнул президент.

ГИ

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