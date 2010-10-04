9 октября "Единая Россия" предложит президенту РФ Дмитрию Медведеву список кандидатур на пост мэра столицы. Предположительно там будет не более 4 фамилий.

Об этом заявил сегодня спикер Государственной ДумыРФ, и по совместительству глава Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов.



"Договоренность об этом есть, встреча запланирована на 15.00 по Москве 9 октября", - цитирует слова Грызлова РИА "Новости". Сейчас идут консультации по кандидатурам. Утверждать список будет президиум генерального совета партии.

Как ранее сообщали "Аргументы.ру", изначально речь шла о более многочисленном списке, назывались различные цифры - вплоть до 11 возможных соискателей. Сроки подачи списка "Единой Россией" президенту так же неоднократно переносились. По закону у партии есть две недели, чтобы определиться.

