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Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии шахтерам
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Неожиданно для всех! Определен новый размер пенсий