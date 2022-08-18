Замминистра Минобрнауки Дружинина попала в историю

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 августа 2022, 16:13 Николай УХТИН

Интернет-издание «Информационно-аналитический портал News-24» сделало обзор под названием «Как некоторые российские чиновницы добиваются успеха. «Кормилица» помогла или просто везение?», в который, наряду с региональными чиновницами и помощницами депутатов, попала и целый заместитель министра образования и науки РФ Елена Дружинина.

Из пяти перечисленных в обзоре девушек у трех были титулы: «Мисс Россия», «Мисс Шахты», «Мисс ТюмГУ». Ещё одна олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и ещё одна – «эротическая модель», что бы это не значило. Но News-24 настаивает, что такое эклектичное сочетание обосновано и логично, ведь по мнению издания, «на чиновничьи должности в политике попадают обладательницы титулов с конкурсов красоты, или же, если и не красавицы, то умеющие шикарно раздвигать ноги (в шпагате, разумеется — бывшие гимнастки, например)».

Четыре региональные звезды обзора нас мало интересуют, а вот за что на замминистра бросают тень, интересно.

По мнению News-24, само назначение в 2020 году Елены Дружининой на должность заместителя министра образования и науки РФ «смотрится довольно странным. Из всех наград и степеней она имеет, например, высокое звание «Мисс ТюмГУ». На этом все заслуги этой, стоит отметить, весьма симпатичной девушки, исчерпаны». Как утверждает News-24, Дружинина любит роскошную жизнь и часто становится героиней скандальных заметок в Рунете. Иллюстрирует своё утверждение News-24 недавним сообщением в телеграм-канале «Как-то так» о том, что родственница и байер Дружининой Ольга Криводанова задержана в миланском аэропорту со всевозможным дороговалютным хламом на десятки тысяч евро.

«В открытом доступе уже есть информация о том, что, не успев переехать в Москву обычная тюменская девочка стала обладательницей роскошных апартаментов», - удивляется автор обзора News-24.

Далее News-24 цитирует телеграм-канал «ВЧК ОГПУ», который «рассказал весьма интригующую историю о другой родственнице Дружининой, через подвед которой проводились многомиллиардные контракты. Так, простая девочка из Тюмени стала ещё и обладательницей апартаментов на Кипре стоимостью более 2 миллионов долларов. Правда, подведом сестры уже заинтересовалась Счетная палата и, по утверждению ВЧК, ОГПУ уже начала проверку».

Телеграм-канал «ВЧК ОГПУ» - это намного серьезней телеграм-канала «Как-то так» (вот до сегодняшнего дня и не слышали о таком, о телеграм-канале «КАК-ТО ВОТ ТАК» слышали, и заметку про плененного в миланском аэропорту байера читали), поэтому мы почитали и саму заметку «ВЧК ОГПУ».

Сразу бросается в глаза, как можно было перепутать остров Кипр с Канарскими островами, а в остальном - всё близко к первоисточнику.

Как мы уже писали в заголовке этой заметки, публикации в СМИ и телеграмм-каналах – это и есть «попасть в историю». Будет ли продолжение и, главное, - какое?

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции