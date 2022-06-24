Каменный век российского научного приборостроения

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июня 2022, 09:24 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Судя по отсутствию новостей, на верфи "Звезда" полным ходом продолжается освоение 28 миллиардов рублей, выделенных на строительство двух новых научно-исследовательских судов. Скорее всего, даже не просто освоение, но и постройка этих самых судов. Дело нешуточное, на контроле в Ставке Главковерха! Достроить суда должны в 2024 году. И сразу вместо научных экспедиций их можно будет отправлять в коммерческий фрахт или продать за копейки Китаю. Так как "делать на них науку" невозможно.

Все дело в том, что в стране фактически уничтожено отечественное научное приборостроение. И после постройки, оборудовать научные суда будет просто нечем: привычный импорт закрыт санкциями (в океанологии практически все научное оборудование двойного назначения), а своя база отсутствует как класс. Новые НИС фактически превратятся в дорогостоящую железную кастрюлю.

По оценкам экспертов, общая доля российского научного оборудования в приборной научной базе едва достигает 5-6 процентов. В морских исследованиях и того меньше - 1-2 процента. Хотя возможно в отчетах Миннауки и фигурируют другие цифры.

Корреспондент "АН" несколько лет назад сам принимал участие в арктической экспедиции на НИС "Академик Мстислав Келдыш" - флагмане научного флота великой энергетической державы, и картинку наблюдал своими глазами. Например, большую часть экспедиции на судне отсутствовал интернет, т.к. оборудование давно устарело и практически не вылезало из ремонта. Специальное устройство для забора донного грунта было сделано по чертежам одного из ученых, который продал квартиру (!), чтобы его заказать и изготовить. Все лебедки, кормовой кран, не говоря уже о сложных приборах для анализа имели шильдик "маде ин" где угодно, только не "в России".

Надо сказать, что правительство "всерьез обеспокоено" этой проблемой. По словам вице-премьера Чернышенко, выделено на ближайшие годы на возрождение научного приборостроения аж 8 миллиардов рублей! И говорят об этом с гордостью. На восстановление полностью убитой супер технологически ёмкой отрасли правительство, сегодня буквально напичканное деньгами, выделяет сумму равную стоимости строительства не самого дорогого особняка на Рублевке!

В частных беседах чиновники Миннауки, юристы да экономисты, говорят о параллельном импорте: "Не пропадем!" Страшно далеки они от науки, особенно морской. Да, в российских терводах можно ходить и с контрабандной гидроакустической косой, но как только ты вышел в Мировой океан, а уж тем более зашел в иностранный порт для пополнения запасов, то стоп: "Оставайся, мальчик, с нами!" Иностранцы квалифицируют наш «параллельный импорт» как контрабанду​.

Когда два года назад "АН" писали о том, что два новых железных корыта без оборудования и подготовленных научных составов никому, кроме чиновников, не нужны, что параллельно строительству нужно решать ещё массу сопутствующих задач, от нас отмахивались: "Преувеличиваете проблемы". Сегодня ясно, что мы их даже преуменьшали.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции