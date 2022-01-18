Хобби псевдокоммуниста Алексея Павлова – «нетрадиционная охота» и «сомнительная тушенка»

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18 января 2022, 09:43 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

За годы, прошедшие с развала СССР, в нашей стране было создано много хороших и полезных для общества объединений граждан, ставящих перед собой цели помочь людям в преодолении кризисных явлений. Яркий пример – создание волонтерского движения, проявившего себя в пандемию. Но в то же время возникли и группы людей, которые объединялись для личного обогащения не ради общества, а для продвижения своих, сугубо личных интересов, мягко говоря, не всегда совпадающих с интересами государства и граждан.

В России издавна увлекаются охотой, имеющей много традиций и объединяющей самых разных людей. Однако в последние годы, наряду с добропорядочными охотничьими сообществами, появились и некие «закрытые клубы», в которых обсуждаются «у костра» и «в бане» в том числе нетрадиционные методы добычи государственных средств. Подобный клуб, похоже, пытается сформировать и псевдокоммунист, и перевертыш, депутат Смоленской областной Думы Алексей Павлов.

Один из членов этого условного клуба, экс-глава Гагаринского района Роман Журавлев, судя по всему, под присмотром своего «шефа» уже начал добывать не традиционную дичь, а государственную собственность. Скорее всего, без одобрения других членов клуба он никогда бы не решился на подобную охоту.

Получается любопытное явление - отдельные представители общественных групп и движений объединяются в закрытые «клубы» и реализуют не соответствующие законодательству, как гражданскому, так и уголовному, методы, принципиально подменяя одни понятия другими на принципах «круговой поруки».

Этим объясняется не только мышиная возня с попытками защитить «молодого охотника» Романа Журавлева, но и нежелание отдельных сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора разбираться в нарушениях на мясоперерабатывающем производстве псевдокоммуниста Павлова, расположенного по адресу: г. Вязьма, Репина, 16.

Удивительно, почему не замечает ситуацию на предприятии глава управления Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям Земченкова Светлана Александровна, глава Управления Росприроднадзора Северинов Владимир Иванович, глава МЧС России по Смоленской области Назарко Алексей Александрович, а также Ростехнадзор.

Информация, полученная нами, говорит о, возможно, опасной для жителей Вязьмы ситуации и необходимости принятия срочных мер. ООО «Опт-трейд», генеральный директор – Корниенко Михаил Иванович, осуществляет деятельность по изготовлению мясных и мясорастительных консервов на давальческих условиях в согласованном ассортименте с ООО «Вязьмамясопродукт» на основании услуг по изготовлению консервов. После того, как последняя компания лишилась лицензии, вероятно, чтобы обойти проверки со стороны Ростехнадзора и Роспотребнадзора, права передали «Опт-Трейду», который продолжает бесконтрольно работать. При производстве и переработке используются химические смеси с высоким содержанием аммиака, что представляет серьезную угрозу для прилегающего напрямую к мясокомбинату жилому сектору.

Предположительно, чтобы уйти от оплаты за пользование городскими водными ресурсами и минимизировать налогообложение, была незаконно вырыта скважина, вода низкого качества из которой используется для производства продуктов питания.

Убойный цех - длинное пятиэтажное здание из красного кирпича. К нему примыкает котельная, состоящая из двух промышленных котлов. Поскольку здание находится в полностью аварийном состоянии, существует реальный риск обрушения здания на котельную, что может привести к взрыву промышленного газа и тем самым – опаснейшим последствиям для жителей Вязьмы и газотранспортной системы региона. Куда смотрит пожарная служба города Вязьмы и руководство МЧС?

В СМИ регулярно появляется информация о странном производстве консервов, участились жалобы граждан на сомнительное качество продукции мясокомбината псевдокомуниста Павлова А.Г. Факты гибели людей на предприятии и грубейшие нарушения санитарных норм, несоблюдение масочного режима требуют немедленной реакции со стороны начальника территориального отдела, главного санитарного врача по Вяземскому, Угранскому, Темкинскому, Гагаринскому и Новодугинскому районам Ильиной О. В. От ряда предпринимателей поступили обращения с просьбой приостановить деятельность завода. Подобные вопросы изучает сейчас также ряд правоохранительных органов. Рассматривается вопрос о целесообразности дальнейшей деятельности мясокомбината.

И все это проходит в условиях, когда на федеральном уровне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт всегда говорят о необходимости немедленных мер по фактам аналогичных нарушений в любом субъекте РФ. Неужели банки незаконно произведённой тушенки сомнительного качества и охотничьи забавы так затуманили головы смоленских региональных руководителей? Только этим можно объяснить подобную медлительность при принятии решений о защите государственных интересов. И именно вера в свою безнаказанность, а также в безнаказанность членов своего «клуба». И, судя по всему, на предприятии нетрадиционного охотника продолжаются нарушения налоговых, технических, трудовых, пожарных и других требований российского законодательства.

Вернемся к уголовным делам ещё одного «подельника» псевдокоммуниста Павлова А. Г. - руководителя дочерней структуры Останкино, руководителя обособленного подразделения Тропарево-Кайдаково. Зачем Останкино и его руководителю Геннадий Горынкин? Он уже действительно не только не смог эффективно исполнять указания руководства, поскольку для него один руководитель – псевдокоммунист Алексей Павлов, а еще и занимался сомнительной деятельностью в Гагаринском районе, возможно, продолжая участвовать в незаконных делишках бывшего главы Романа Журавлева. Зачем такой шлейф в виде товарищей Павлова и Горынкина одному из ведущих агрохолдингов страны? Генеральный директор компании «Гагарин-Останкино» Анатолий Черкасов только недавно завершил эпопею со Следственным Комитетом. А тут еще псевдокоммунист свинью подложил!

Не так давно псевдокоммунист неоднократно предпринимал попытки «залезть» в «ЭкоНиву» Штефана Дюрра сначала на маленькую зарплату, предлагал ему купить очередной вяземский кусок земли. Создается впечатление, что как только сотрудники немецкого бизнесмена узнали, что реальным продавцом земли является псевдокоммунист, бежали из Вяземского района без оглядки.

Продолжает шататься кресло и в отношении лучшего друга Романа Журавлева – главы Новодугинского района Владимира Соколова. Работать ему некогда! То ванны надо принимать, то в Вязьму ехать. Либо силами опять же вяземских компаний продолжат комбинировать с освоением районных карьеров с Сергеем Глинянским из ООО «Ника», то в принудительном порядке заставлять местные сады и школы работать с компаниями из Вязьмы под угрозой увольнения. Жители хотят пообщаться с главой, выяснить все вопросы на месте, но это невозможно - Владимир Соколов то в отпуске, то опять же дома в своей квартире в Вязьме, то на процедурах! Крайне интересно, почему Сергей Глинянский в задушевных беседах в районной администрации называет главу Новодугинского района уменьшительно-ласкательно «Валентиныч» и рассказывает, что в любое время, даже несмотря на карантин, ногой открывает дверь кабинета В. В. Соколова.

«Наставница» Владимира Соколова Инна Васильевна Демидова продолжает собственные манипуляции, направленные только на прекращение любых дискуссий о том, почему бюджет Вяземского района недополучает денежные средства от псевдокоммуниста и почему нельзя было строить мясокомбинат на костях героев Великой Отечественной. Неужели пример Романа Журавлева ничему не научил Инну Демидову? Может быть, хоть что-то сделать на благо района? Есть информация, что в ближайшее время Инна Васильевна перейдет на другую работу.

Видимо, для «милых друзей» Павлова А. Г. наступают нелегкие времена. Подсказки псевдокоммуниста находящемуся под следствием Журавлеву уже не помогают. Болтовня – ты, мол, не волнуйся, молчи, вытащим – только усугубляет положение Журавлева.

А потом и некогда псевдокоммунисту заниматься чужими вопросами – у него свои проблемы. То электрика убило, то облом серьезный с Журавлевым, а на днях нагрянула трудовая инспекция. Интересно только, какую дичь и в каком виде от псевдокоммуниста Павлова получает глава коммунистического обкома Кузнецов Валерий Бенедиктович - традиционную, либо нетрадиционную. Судя по строящимся объектам Валерия Бенедиктовича - традиционную, а судя по его высказываниям и тезисам - зачастую нетрадиционную. Валерий Бенедиктович сдает свои позиции. К нему возникли вопросы из-за вскрывшихся финансовых взаимоотношений с псевдокоммунистом Павловым А. Г. Или Валерий Бенедиктович готов бороться и помогать псевдокоммунисту, рискуя своим будущим? Мы просим правоохранительные органы Смоленской области (СК по Смоленской области и прокуратуру Смоленской области) дать правовую оценку этим взаимоотношениям, а также обратить внимание на бездействие Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Ростехнадзора.

Создается впечатление, что жизненное кредо псевдокоммуниста Павлова А. Г. – вход в доверие к работодателю, шарканье и нижайшая просьба оформить хотя бы один процент в компании на псевдокоммуниста, либо членов его семьи, а затем, как положено настоящему псевдокоммунисту, кидок ближайшего партнера. Вероятно, членам нетрадиционных объединений и близким «милым» друзьям псевдокоммуниста Павлова А. Г. пора задуматься - кого же на этот раз кинет псевдокоммунист? Их, или, может быть, к кидку надо готовиться уже членам семьи псевдокоммуниста - руководителю ТСЖ «Терехово» Юрию Владимировичу Гладуну (тихий инвестор в ряде проектов псевдокоммуниста), или его дражайшему партнеру, признанному в 2017 году банкротом бывшему руководителю ОАО МСМ-1 Ковпаку Игорю Викторовичу (судя по всему, немало вкачавшего уже после своего банкротства по просьбе псевдокоммуниста в различные сомнительные проекты). Занимательно, какую песню в Следственном комитете РФ споет псевдокоммунист Алексей Павлов, находящийся уже под прессом целого каскада уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами в отношении лиц из самого ближайшего окружения псевдокоммуниста?

«АН» продолжает своё журналистское расследование и в следующем выпуске расскажет о новых, крайне любопытных моментах из жизни псевдокоммуниста Алексея Павлова.

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