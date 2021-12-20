Псевдокоммунист Алексей Павлов сдает своих глав районов Смоленской области, подставляя группы компаний «Останкино» и «ЭкоНива»?

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 декабря 2021, 12:43 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Редакция «АН» ведёт журналистское расследование в отношении деятельности «организованной семейной группировки» депутата Смоленской областной Думы – псевдокоммуниста Алексея Павлова, создавшего в Смоленской области опасный прецедент. Возможная цель – выкачивание из четырёх районов Смоленской области бюджетных средств и имущества в интересах семьи Павлова Алексея Григорьевича. Когда пролоббированные хлебные места для четырёх глав районов Смоленской области (Гагаринский район - Роман Журавлёв, Вяземский район - Инна Демидова, Новодугинский район - Владимир Соколов, Темкинский район - Сергей Гуляев) начинают освобождаться после прямого вмешательства подчиненных Александра Бастрыкина, псевдокоммунист Алекскй Павлов продолжает «доильные процедуры» в Новодугинском районе, пытаясь максимально задействовать вяземские компании.

Следственный комитет по Смоленской области, расследуя беспрецедентное уголовное дело в отношении главы Гагаринского района Романа Журавлёва, возбудил второе уголовное дело в отношении этого персонажа, являющегося протеже псевдокоммуниста и депутата Смоленской областной Думы Алексея Павлова.

Следственный комитет поделился новыми подробностями уголовного дела Романа Журавлёва. Оказалось, что имело место быть незаконное продвижение интересов ООО «Спецпроект-Регион».

Ещё одна компания оказалась под крылом Журавлёва — ООО «АйТиСервсис». Как и предыдущая, она работала на родине арестованного политика — в Вязьме. Благодаря его манипуляциям и угрозам они построили сквер на улице 26 Бакинских комиссаров и благоустроили дворовые территории между улицей Строителей и переулком Пионерский. Маршрутки были гагаринскими – стали вяземскими. Уборка мусора была гагаринской, стали вяземской. Журавлев живёт в Вязьме, новый главврач города тоже из Вязьмы. Лариса Гук — исполняющая обязанности главного врача в Гагаринской ЦРБ. Раньше она работала в Вяземской ЦРБ, была врачом-инфекционистом и заместителем главврача по детству и родовспоможению. Вот уж действительно – все дороги ведут в Вязьму.

Своими действиями Роман Журавлёв доказал, что все эти цепочки шли по команде из Вязьмы, а точнее с улицы Репина, 16 – из кабинета псевдокоммуниста.

Создается впечатление, что, скорее всего, Роман Журавлёв продвигал свои компании не только при благоустройстве парка Солнцева.

ООО «Айтисервис» делал в Вязьме сквер героев за 1 миллион рублей. Сквер - откровенная халтура. И вовсе не Журавлев привел на Смоленщину эту контору. Берите выше. Он пешка. Хвалят эту контору, естественно, Павлов Алексей Григорьевич и Демидова Инна Васильевна. Больше хвалить просто некому.

Вернемся к уголовным делам руководителя дочерней структуры Останкино, руководителя обособленного подразделения Тропарево-Кайдаково. Геннадий Горынкин не только не смог нормально работать, так еще и занимался коррупционной деятельностью в Гагаринском районе, участвуя в сомнительных делишках бывшего главы Романа Журавлева. Зачем такой шлейф одному из ведущих агрохолдингов страны? Генеральный директор компании «Гагарин-Останкино» Анатолий Черкасов только недавно завершил эпопею со Следственным Комитетом. А тут еще псевдокоммунист свинью подложил!



На днях псевдокоммунист засветился еще и с предложением продать свой очередной вяземский земельный объём «ЭкоНиве» Штефана Дюрра. Как только сотрудники немецкого бизнесмена узнали, что реальным продавцом земли является псевдокоммунист, бежали из Вяземского района без оглядки.

Шатается кресло и в отношении лучшего друга Романа Журавлева – главы Новодугинского района Владимира Соколова. То асфальт в районе кладет силами вяземских компаний, то комбинирует с освоением районных карьеров с Сергеем Глинянским из ООО «Ника», то в принудительном порядке заставляет местные сады и школы работать с компаниями из Вязьмы под угрозой увольнения. Жители хотят пообщаться с Главой, выяснить на месте. Однако пообщаться невозможно - Владимир Соколов то в отпуске, то дома опять же дома в своей квартире в Вязьме, то на процедурах!

Наставница Владимира Соколова Инна Васильевна Демидова продолжает собственные манипуляции, направленные только на прекращение любых дискуссий о том, почему бюджет Вяземского района недополучает денежные средства от псевдокоммуниста и почему нельзя было строить мясокомбинат на костях героев. Неужели пример Романа Журавлева ничему не научил Инну Демидову? Ведь если уходишь, то хотя бы сделай хоть что-нибудь на благо района.

Но и это не все. На предприятии псевдокоммуниста Алексея Павлова гибнут люди. Следственный комитет РФ 01.10.2021 г. возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Вяземские консервы» Владимира Романова – доверенного лица депутата коммуниста Павлова А. Г. – по факту гибели электромонтера в цехе по изготовлению консервов, переданного в аренду.

Этот трагический случай, является беспрецедентным фактом, поскольку длительное время предприятие псевдокоммуниста Павлова А. Г. работает с вопиющими нарушениями действующего законодательства и нормативных актов. Предприниматель Василий Курило, как совладелец имущества ООО «Заславль», расположенного на территории г. Вязьма, ул. Репина, 16., обратился в следующие инстанции: Прокуратура Смоленской области, Ростехнадзор Роспотребнадзор, Атомэнергосбыт, Газпром Межрегионгаз Смоленск, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Он просит провести проверку соответствующих объектов, принадлежащих ООО «Заславль», расположенных на территории г. Вязьма, Репина 16, на сохранность и надлежащий уход. И по результатам проверки сообщить наименование компаний / лиц, кто отвечает и несет ответственность за обеспечение безопасности, арендует, а также взаимодействует с государственными органами Ростехнадзора, Ветеринарного контроля за движением сырого мяса и Роспотребнадзора. С 2015 г. Курило как совладельца имущества не допускают на территорию завода для проверки имущества, о чем он неоднократно заявлял в Арбитражном суде Смоленской области и писал соответствующие заявления в правоохранительные органы, которые остались без внимания. Предположительно Павлов А. Г., депутат Смоленской Думы, совместно со своим сыном Павловы П. А. и гражданином Абегяном Г. Ц. совместно приняли решения захватить имущество и использовать в своих целях через группу принадлежащих и/или контролируемых ими ООО. Из соответствующих профильных ведомств получено подтверждение опасений предпринимателя Василия Курило.

Судя по информации интернет-ресурса от Россельхознадзора, в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» были выявлены неоднократные грубые нарушения на площадке ООО «Вязьмамясопродукт» (учредители, Павлов А.Г. и Абегян Г.Ц.) которые носили систематический характер, а именно установлены факты введения в оборот уполномоченными лицами данного предприятия мясной продукции неизвестного происхождения, а также производство сырья иного биологического вида. Например, из 378 кг топленого говяжьего жира чудом вырабатывалось 4080 кг кусковой тушенки с говядиной. В результате ООО «Вязьмамясопродукт» было неоднократно привлечено к административной ответственности и лишено лицензии в августе 2021. Но предположительно продолжает работать и производить продукцию под чутким руководством депутата, вероятно, из контрафактного биологического сырья, похожего на мясо.

Из ответа МТУ Ростехнадзор по Смоленской области от 11.10.2021 за № 201-5123 стало известно, что, ООО «Вяземские консервы» используют имущество ООО «Заславль», расположенное в г. Вязьма, ул. Репина, 16, по поддельным договорам, заключенных предположительно с целью мошенничества, неизвестными лицами, в обход учредителей ООО «Заславль».

При анализе документа МТУ Ростехнадзора по Смоленской области, следует, что ООО «Вяземские консервы» (учредители, Павлов А. Г. и Абегян М. А.), предположительно с целью мошенничества и фальсификации документов, предусмотренного п.4 ст. 159 УК РФ, заключило два договора аренды имущества ООО «Заславль», от 01.06.2018 и от 09.01.2019 г.

Белорусский предприниматель Курило В. В., участник ООО «Заславль», заявляет, что какие-либо договоры об использовании имущества ООО «Заславль», заключаемые с третьими лицами, общим собранием Общества не утверждались, им, как бывшим директором Общества, не подписывались с 2014 года.

Дело в том, что ООО «Заславль» на данный момент, с октября 2016 г., находится без генерального директора. Общее собрание, об избрании исполнительного органа Общества, Павлов А.Г. (председатель Совета, депутат областной думы), и Павлов П.А. (участник Общества), намеренно длительное время не созывалось, или игнорировалось. Фактически управление исполнительным органом Общества оказалось в руках аффилированных лиц, Павлова А. Г. (отец) и Павлова П. А. (сын), обладающих в совокупности 50% долей в уставном капитале Общества, с предположительно целью личного обогащения в ущерб законным интересам других участников Общества, Курило В.В., 25% УК, и Потребко З.Ф., 25% УК.

С октября 2016 отчеты в налоговые и иные органы все эти годы подписываются вместо генерального директора Общества неизвестным лицом - предположительно Любцовой М. А. генеральным директором ООО «Инвент Холдинг Ко» (учредители Павлов А. Г и Абегян Г. Ц.).

ООО «Вяземские консервы», созданное Павловым А.Г. и Абегяном М.А. 05.04.2018, уже 20.02.2020, в связи с выходом Павлова А.Г. из этого Общества, через год, с 20.02.2021, оказалось недееспособным юридическим лицом (ст.24 ФЗ № 14-ФЗ). В это же время в арендуемом ООО «Вяземские консервы» цехе производства консервов, полагаем, что арендодателем является, Павлов А.Г., депутат областной думы (как говорится, сам у себя), участник ООО «Инвент Холдинг Ко», которое (ООО «Вяземские консервы») арендовало цех по производству консервов, утратило ответственность по обеспечению безопасных условий труда, действуя предположительно с целью наживы, погиб электромонтер.

Согласно интернет-ресурсу, годовой оборот ООО «Вяземские консервы» составил примерно 46 млн рублей в год. Согласно этим данным, с 2018 по настоящее время ущерб, нанесенный использованием чужого имущества, ООО «Заславль», составляет в размере более 184 млн рублей. При этом предположительно больше половины изготовленных консервов реализуется на сером рынке, что может скрывать ведением двойной бухгалтерской отчетности и увеличения суммы ущерба.

По полученным данным, не все предприятия, задействованные в производстве на территории г. Вязьма, ул. Репина, 16, подвергаются проверке и административной ответственности за нарушения. Тем более лица, которые имеют оперативный контроль управления данным комплексом для получения предположительно доходов без уплаты налога.

Нарушения продолжаются и покрываются мандатом депутата Смоленской областной думы и коррумпированными связями в различных органах и структурах области.

Курило В.В., как собственник/совладелец имущества ООО «Заславль», которого с 2015 года не допускают к имуществу, имеет серьезные опасения по поводу сохранности и надлежащего использования опасных производственных объектов. Он заявляет об опасности и нелегальности производства консервов на заводе, расположенном на территории г. Вязьма, ул. Репина, 16. Возбуждение уголовного дела свидетельствует об абсолютной обоснованности его опасений.

Учитывая высокую опасность для граждан Смоленской области в ходе работы данного производства, Прокуратура Смоленской области в настоящее время изучает вопрос о приостановлении деятельности предприятия по производству консервов и ООО, входящих в цикл производства (ООО «Вяземские консервы», ООО «Инвент Холдинг Ко», ООО «Вязьмамясопродукт» и других ООО).

А что же делать с верным псевдокоммунисту Романом Журавлевым – крестным его внучек и верным человеком на ниве весьма сомнительной «предпринимательской деятельности»? Конечно, попытаться изобразить помощь, чтобы якобы показать Демидовой, Соколову и Гуляеву, мол, «псевдокоммунист» своих не бросает. Только вот так помогать, как, например, наш герой помогает попавшему под возбужденное Следственным Комитетом уголовное дело Романову Владимиру Михайловичу – с такой помощью и враги Романову В.М. не нужны! По сведению наших источников, технология помощи у псевдокоммуниста Павлова следующая – если в городе Вязьма кому-либо из его подчинённых сделана медицинская операция за счёт городского бюджета, то этот человек обязан выполнять распоряжения псевдокоммуниста. А если потребуется, за него и на нары ехать. Как говорится, мавр сделал своё дело, мавр может уходить. А наш герой, отъехав на очередной коммунистический отдых и фактически забыв про проблемы своего «соратника» Кузнецова Валерия Бенедиктовича, пытается закрутить новый проект сокрытия следов деятельности в Гагаринском районе. А что для этого нужно? Любым путём постараться продолжить свои «делишки» в Гагаринском районе при удобном раскладе. Только вот нужно ли новому руководству Гагаринского района такое на благо семьи псевдокоммуниста Павлова А.Г.? Или лучше наоборот пойти на встречу реальным интересам Гагаринского района и его жителей?

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости