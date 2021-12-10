Неисполняемая исполнительность

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 декабря 2021, 14:35 Алексей Мухин

Предновогоднее информационное поле вполне похоже на минное. Казалось бы, тишина да гладь, но под этой кажущейся безмятежностью бушуют информационные штормы.

Одним из таких инфоштормов стали страсти по iHerb. В некоторых медиа и Телеграм-каналах указывают на то, что Роскомнадзор без серьёзных на то оснований исключил сайт из реестра «запрещёнки» после специализированного совещания в Федеральной антимонопольной службе, где обсуждалась и, естественно, осуждалась незаконная реклама.

Напомню, что у iHerb действительно есть проблемы с российскими законами и существует даже судебное решение, которое ограничивает функциональность этой американской сети на российской территории. И это решение до сих пор, насколько мне известно, не оспорено. Однако сайт компании продолжает волшебным образом функционировать, несмотря на введённый запрет. А Роскомнадзор, получается, тихо выводит его из соответствующих «чёрных списков», не признавая, впрочем, этого публично. Вопрос, как говорится, висит и не совсем понятно кто же его «подвесил».

Такая «блокировка» / «не блокировка» наводит на размышления о скрытых лоббистах компании, об адресных обращениях, которые находят своего адресата… Ну, тут можно чёрт знает до чего доразмышляться, на самом деле.

Проблема iHerb состоит в том, что компания действует на рынке достаточно агрессивно (реклама) и, как можно понять по предложениям на сайте, предлагает доставку, в том числе, сильнодействующих веществ, входящих в состав БАД, без надлежащего контроля со стороны врачебного сообщества, что понятно – бизнес на БАДах не подразумевает жёсткий контроль в принципе.

Что же мы видим на рынке на этом фоне?

Не так давно судебная инстанция в Удмуртии также признала запрещённой информацию о БАДах, рекламируемых на онлайн-площадках «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», к примеру, обязав удалить информацию о полусотне наименованиях продукции. Так вот это решение было исполнено сразу Интернет-магазинами этих компаний, без промедления и дальнейших разговоров.

Получается, что американским компаниям закон не писан?



ФАС, как, в том числе, регулятор рекламного рынка, по некоторой информации, запросила Роскомнадзор о статусе блокировки iHerb. После этого, получается, и убрали основание для блокировки? Ну тогда пусть предоставят для этого законные основания хотя бы.

На рынке уже шепчутся о каких-то «тесных связях» между Роскомнадзором и компанией iHerb. Надеюсь это не так, зачем думать о плохом перед Новым годом? Если устранение из реестра Роскомнадзора сайта iHerb – техническая ошибка, пусть она будет оперативно исправлена и законное решение суда исполнено.

Вообще же, деятельность Роскомнадзора на рынке в последнее время вызывает большие вопросы: где-то слишком расторопны, даже поспешны, а где-то тянут волыну, как неживые.

Однако то, что решения суда не исполняются, как в случае с iHerb или всё же исполняются, но с огромной задержкой (тут стоит обратить внимание на звучные и резонансные новости относительно блокировки Tor и т.д.), в общем, сильно нивелирует ценность судебных решений и представляет российское правосудие, мягко говоря, с не слишком сильной стороны.

Это, в свою очередь, уже даёт основания атаковать Россию извне, не особенно опасаясь и не оглядываясь на возможные последствия.

Вот и получается, что один там, два или больше чиновников в Роскомнадзоре, по какой-то необъяснимой стороннему наблюдателю причине играют на руку недружественным нам зарубежным акторам. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

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