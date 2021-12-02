Как МРСК вынуждает мерзнуть многодетную семью

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 декабря 2021, 22:33 Елена Головань, корреспондент

Мы замерзаем! Газа в доме нет, всё завязано на электричество. Напряжение в сети настолько низкое, что для того, чтобы приготовить еду или постирать, приходится отключать отопление. Потому что напряжение в сети 180-190 вольт. Иногда 200-210, но очень редко.



Но давайте чуть подробнее. Мы – это многодетная семья с пятью детьми, четверо из которых приёмные. Как-то, года четыре назад, я уже писала о нашей проблеме с электричеством в районной газете. Материал вышел, но потом позвонили из пресс-службы МРСК и посетовали: мол, зачем писать, можно было позвонить нам, и проблема решилась бы.



В тот раз она и правда решилась – видимо, поспособствовала пресс-служба компании. К нам пришёл человек, измерил напряжение в сети. Затем нас переключили на какую-то другую линию, и на пару лет мы забыли о проблеме.



Но оказывается, мы ещё не знали, что такое проблемы. Узнали об этом только в конце нынешнего лета. Осенью всё усугубилось. Обычное напряжение в сети перестало превышать 200 вольт. Теперь для того чтобы нам что-то приготовить или постирать, нужно постоянно отключать отопление, иначе сеть «не тянет» вообще.



Памятуя о просьбе пресс-службы сообщать им о таких ситуациях, позвонила. Поговорила, написала по их просьбе на корпоративную почту. Но… ни слуху, ни духу. Наверное, МРСК, решает куда более важные проблемы, нежели нормальная подача электричества в доме многодетной семьи.



Звонок главе Девицкого поселения, где мы живём, тоже ничего не дал. Глава, конечно, искренне хочет помочь, но влиять на федеральную структуру не в силах. Когда-то электросети были в ведении местной организации, на которую можно было повлиять. Сегодня структура-монополист, увы, попросту недоступна.



А нам страшно, впереди – зима…



Просьба считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру.

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