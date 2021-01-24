Визажист Захар Гринов: Молодость – замечательный подарок природы

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 января 2021, 13:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Когда нам 20+, то такое понятие как зрелость, относится к разряду… абстракции. И мы не задумываемся, что именно в это время, работа наших клеток кожи, увы, начинает замедляться. Конечно, до конструктивных изменений, к счастью, еще далеко, но подумать о состоянии своей кожи непременно надо. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с московским визажистом Захаром Гриновым.

-Захар, многие молодые девушки (20+) считают, что в этот возрастной период старость им точно не угрожает, и «легко» относятся к элементарному правилу ухода. А может они правы? Еще рано так серьезно увлекаться разными «манипуляциями»?

-Молодость – замечательный подарок природы. Но молодость – прекрасные, я бы сказал, «вложения» в перспективу. Согласен, что многие молодые девушки не очень серьезно относятся к элементарному уходу за своим лицом. Мы уже говорили, что главное в девушке, женщине – состояние ее кожи. И как ты будешь в молодости за ней ухаживать, то в зрелости увидишь результат. Главное понять, что после 25 лет мы отвечаем сами за нашу красоту. Природа уже сделала «свое дело», а дальше – сами!

-И как следует ухаживать за состоянием своей кожи в 20+?

-Мудрить, конечно, не следует! Есть общие и элементарные правила: увлажнять кожу можно с ранней юности. Например, специальным увлажняющим кремом, который можно купить в любом специализированном магазине! Чем раньше девушка начнет пользоваться таким кремом, то тем лучше: медленнее будет стареть кожа. Не стоит забывать и о коже вокруг глаз и на веках. Эта область очень нежная. На ней буквально отражается все! И наши печали, и наша радость, и усталость, и бурные ночи. Огорчу вас, но первые морщинки всегда появляются вокруг глаз. И тут нам в помощь специальные крема, которые надо наносить и утром, когда проснулись, и вечером, чтобы снять дневную усталость.

-А стоит ли в 20+ посещать косметолога, визажиста регулярно?

-Если на то есть необходимость: девушка недовольна, например, возрастными высыпаниями на коже… Конечно, лучше обратиться к специалисту, чтобы решить эту проблему. Ко мне приходят девушки, чтобы я помог им, при помощи косметики, убрать визуальный «недуг».

-И какой макияж подходит к девушкам 20+?

-Легкий! Ненавязчивый! Естественный! Повторяю, молодость – замечательный подарок судьбы! Достаточно, если в «косметичке» юной дамы будут бежевые тени, качественная тушь, прозрачная пудра, нежные (любых оттенков) румяна и блеск для губ. Я бы не советовал никакое «утяжеление» и «вамп»! Меня всегда такое яркое изобилие, как например, «через чур» яркие стрелки, яркая помада, густо положенные тени, увы, огорчают. Индивидуальность пропадает! Да и девушка выглядит « не комильфо». Повторяю, умеренность и естественность! И тогда вы будете просто неотразимы. Вам в помощь – молодость!

-Благодарю.

Продолжение следует…