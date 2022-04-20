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Кто «заказал» дело против директора ОАО «Автоколонна 1491»

20 апреля 2022, 11:17 [«Аргументы Недели. Кубань», Сергей Иванов ]

Кто «заказал» дело против директора ОАО «Автоколонна 1491»

В Майкопском городском суде 25 апреля продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении акционера ОАО «Автоколонна 1491» Азмета Сташ, которого обвиняют в мошенничестве. По мнению предпринимателя, дело было возбуждено с серьезными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. Даже после вмешательства Генеральной прокуратуры России Следственный комитет Республики Адыгея отказывается видеть злостные процессуальные огрехи республиканского МВД. Кому же выгоден уголовный прессинг бизнесмена?

Ранее мы писали об уголовном деле против Азмета Сташ в материале «Заявление липовое — обвинение железное» (https://argumenti.ru/society/2021/10/742320). Указывали на то, что дело было возбуждено по заявлению одного из акционеров ОАО «Автоколонна 1491» без ее личного заявления. Сообщение о преступлении было подано начальнику СУ МВД по РА Евсееву А.И. лицом, которое не могло представлять интересы потерпевшего. В заявлении были указаны устаревшие паспортные данные заявителя, а подпись самой потерпевшей вызывала обоснованные сомнения в подлинности. Сташ полагает, что после того, как его оппонентам не удалось добиться своего в гражданском процессе, они пошли по пути рейдерского прессинга – обвинили акционера в мошенничестве. На кону - имущество предприятия «Автоколонна 1491», стоимость которого исчисляется десятками миллионов рублей.

В рамках журналистского расследования мы продолжаем следить за ситуацией. После того, как наш материал был опубликован, по делу Азмета Сташ состоялось судебное заседание Майкопского городского суда. Суд признал очевидные нарушения УПК при возбуждении уголовного дела и вынес постановление о возвращении дела прокурору Республики для устранения процессуальных недочетов. Между тем прокуратура подала апелляционную жалобу, и судья Верховного суда Четыз С.Г., по мнению Сташ, отменила постановление суда первой инстанции по формальным основаниям, не соответствующим требованиям закона. Азмет Сташ предполагает, что сделано это было необоснованно, поскольку доводы, указанные в апелляционном постановлении, противоречат требованиям УПК. Предприниматель намерен обжаловать судебный акт в кассационном порядке.

Напомним, как возникла нынешняя ситуация. Осенью 2011 года в рамках приватизации государственного имущества состоялся аукцион по продаже акций крупного транспортного предприятия «Автоколонна 1491». Азмет Сташ выиграл торги, предложив лучшую цену – 51 миллион рублей. Для этого он взял в «Майкопбанке» кредит на сумму 39 миллионов, еще 12,5 миллионов в долларовом эквиваленте ему перечислил знакомый иностранец, с которым предполагалось вести совместный бизнес. Позднее Сташ получил еще одну доплату от зарубежного партнера и его супруги Алибердовой на сумму 4,5 миллиона рублей. В результате акции предприятия распределились следующим образом: 60 процентов – у Азмета Сташ, по 20 процентов у его компаньонов.

На протяжении нескольких лет предприятие работало без каких-либо внутрикорпоративных проволочек. Однако в 2019 году, находясь на волне дружеских отношений и ссылаясь на желание управлять предприятием на равных, компаньоны Азмета предложили ему продать им еще 10 процентов акций и впредь вести бизнес на паритетных началах. Не чувствуя подвоха, директор и главный акционер общества согласился на это предложение и переписал указанную долю на партнеров, однако оплаты от них так и не дождался.

Вместо того, чтобы включиться в паритетное управление предприятием и работать на общее благо, объединенные единым замыслом акционеры в сентябре 2019 года подали в суд иск с требованием взыскать со Сташ сумму неосновательного обогащения, мотивируя это тем, что зарубежный партнер якобы перечислял деньги не на покупку предприятия, а давал их в долг. Причем с поправкой на изменение курса доллара требовали уже не 12,5 миллиона рублей, а все 30 миллионов. Умалчивая о том, что спорные суммы были направлены на приобретение акций ОАО, истец стал доказывать в суде, что предоставлял средства на развитие предприятия, а раз деньги ему не вернули, значит это неосновательное обогащение, которое подлежит взысканию. В итоге суд, не оценивший заявления истца критически, арестовал ценные бумаги и имущество ответчика, после чего передал дело в Майкопский районный суд, а тот в свою очередь согласился с решением коллег.

Забегая вперед, отметим, что в мае 2021 года решения республиканских судов были отменены Четвертым кассационным судом общей юрисдикции. В кассационном определении указано, что срок исковой давности в данном споре истек еще в 2015 году и это является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска. Между тем судами не была дана оценка вопросу приобретения акций предприятия. Интересно, чем граждане рассчитались за долю в дорогостоящей компании, если, став ее акционерами, внезапно потребовали вернуть все перечисленные средства?

Если вернуться в 2019 год, то в разгар гражданских споров у партнеров появились некие доверенные лица, которые не ограничились представлением интересов оппонентов в судах. По словам Азмета Сташ, эти граждане несколько раз появлялись в офисе предприятия и требовали переоформить 50 процентов акций в пользу других акционеров. И если он откажется идти на их условия директору грозились возбуждением уголовного дела о мошенничестве. Якобы в органах внутренних дел Адыгеи имеются необходимые для этого связи. Предприниматель, естественно, отказался от принудительного разорения, и уже в марте 2020 года следственная часть следственного управления республиканского МВД возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в рамках которого на акции и имущество предпринимателя был наложен арест. Как раз-таки подача заявления от имени акционера Алибердовой обросла указанным в начале статьи веером процессуальных нарушений. В связи с этим Азмет Сташ несколько раз обращался с жалобой к заместителю прокурора Республики Адыгея Алексею Козачеку. Однако тот, по мнению Сташ, необоснованно, без исследования всех обстоятельств дела отказывал в принятии законного процессуального решения, что вызвало у подателя жалобы определенные подозрения в заинтересованности должностного лица по отношению к одному из акционеров организации.

Как мы указывали ранее, при знакомстве с материалами уголовного дела, защита Сташ обнаружила признаки возможной фабрикации дела сотрудниками следственного управления МВД по Республики Адыгея. Об этом свидетельствует тот факт, что подпись Алибердовой на заявлении в полицию была выполнена неустановленным лицом, заявление подано неуполномоченным лицом, в день подачи заявления и дачи объяснений от имени заявителя самой Алибердовой не было на территории России. В заявлении указаны старые, недействительные паспортные данные, в то время как заявитель с 2018 года имел на руках новый паспорт. Отметим, заявление было подано на личном приеме заместителю министра внутренних дел Республики Адыгея начальнику СУ МВД по РА Евсееву А.И., который каким-то странным образом допустил принятие заявления вопреки требованиям УПК.

Отметим, что во время проверки по фактам возможных нарушений указанный сотрудник МВД дал показания, противоречащие информации, изложенной в рапорте на имя министра внутренних дел, а также противоречащие его изначальным показаниям. Если в рапорте указано, что он принял заявление от представителя Алибердовой гражданина К., то в ходе дополнительного опроса сообщил, что на личный прием совместно с К. приходил еще и адвокат Б. При этом адвокат Б., ранее отказывавшийся от дачи показаний со ссылкой на адвокатскую тайну, стал придерживаться версии, которую озвучил сотрудник полиции.

Важно, что действиям сотрудников МВД по Республике Адыгея, которые допустили ряд грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства, должен дать оценку Следственный комитет РА, однако даже после вмешательство в дело Генеральной прокуратуры РФ следователи не спешат давать объективную оценку фактам и систематически отказывают в возбуждении дел по признакам должностных преступлений.

По мнению защитника Азмета Сташ, сотрудники республиканского СК не исследуют и не дают оценку обстоятельствам, которые приведены во многочисленных ходатайствах и жалобах бизнесмена. Исходя из показаний заинтересованных лиц – адвоката и представителя Алибердовой, следственные органы по формальным основаниям постоянно приходит к необоснованному выводу об отсутствии достаточных оснований, указывающих на наличие признаков состава 299, 327, 303 УК РФ.

Отметим, что на заявление Сташ об указанных нарушениях среагировал начальник УФСБ России по РА, он вынес постановления в отношении сотрудников МВД по РА, а также в отношении заявителя, его адвокатов и представителей, однако ни полиция, ни следственные органы Республики не дают должной оценки изложенным в постановлениях фактам.

Особенно удивительно игнорирование следственными органами и прокуратурой Республики фактов, которые были установлены судьей Майкопского городского суда Никандровым А.В. Как указано в судебном постановлении от 25 октября 2021 года, акционер Алибердова не является лицом, которое компетентно или уполномочено подавать заявление о возбуждении уголовного дела против руководителя организации. Установлено, что подпись в заявлении визуально не соответствует подписи Алибердовой по всем материалам дела, представленным как на предварительном следствии, так и в суд. Также по информации Интерпола, в период подачи заявления потерпевшая находилась за пределами России. Помимо этого, в заявлении есть отметка о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а не, как полагается по закону, за заведомо ложный донос. Самое важное, что участвующая в судебном заседании Алибердова отказалась предоставлять экспериментальные образцы подписи для проведения почерковедческой экспертизы. Суд посчитал, что заявление о преступлении не может являться законным поводом для возбуждения уголовного дела, так как подписано не Алибердовой, а другим неустановленным лицом, а это является существенным нарушением, которое препятствует судопроизводству.

Когда уголовное дело вернулось в прокуратуру, ведомство не стало устранять указанные судом препятствия. Вместо этого постановление Майкопского горсуда было обжаловано в Верховном Суде Республики Адыгея. Судья Четыз С.Г. отменила постановление Никандрова и вернула дело на рассмотрение другому судье городского суда. Азмет Сташ полагает, что апелляционное постановление вынесено необоснованно, так как указанные в нем доводы противоречат требованиям уголовно-процессуального кодекса, поэтому он намерен обжаловать его в кассационной инстанции.

Интересно, что в мотивировочной части постановления сказано, что заявления Алибердовой готовились по ее просьбе адвокатами и представителями, при этом фамилии этих адвокатов и представителей не указаны. Показателями добросовестности заявителя суд счел ее доводы о том, что она не всегда расписывается одинаково, иногда расписывается, как ей удобно, что не всегда расписывается лично, и при это не помнит, какие именно документы она подписывала собственноручно. Но ведь полиция не имеет права возбуждать уголовное дело, если не установлен автор заявления! А если нет никаких сомнений в том, что заявитель и есть автор, то почему же она в суде отказалась предоставлять свою подпись на экспертизу?

Суд также указал, что отсутствие заявителя на территории РФ не является основанием для возвращения уголовного дела в прокуратуру, так как заявление можно передавать через представителя. Защита же предпринимателя отмечает, что прямое указание закона – если речь идет об экономическим преступлении, то заявитель должен сообщать о нем лично.

Одним словом, суд апелляционной инстанции не увидел препятствий в рассмотрении уголовного дела по существу, несмотря на массу нарушений УПК. Какую в таком случае тональность будет иметь судебный процесс в городском суде Майкопа после возвращения из апелляции? Наши журналисты будут присутствовать на судебном заседании и объективно отражать процесс отправления правосудия. Между тем остаются открытыми вопросы: «Почему следствие не видит нарушений в МВД? Почему зампрокурора Республики Алексей Козачек молчит в ответ на обращения бизнесмена? Кто ставит палки в колеса машине уголовного производства? Ведь эта машина обязана работать математически точно, безупречно и непредвзято, а не безмозгло, оголтело и с целью личного профита.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы Республики Адыгея с просьбой дать оценку приведенной информации и принять необходимое процессуальное решение.

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