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Южноуральских учителей ждут на всероссийском форуме

24 марта 2022, 12:14 [«Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Михайлова ]

Южноуральских учителей ждут на всероссийском форуме
Фото предоставлено организаторами

Классные руководители смогут улучшить свои профессиональные компетенции.

Педагоги из Челябинской области смогут принять участие во II Всероссийском форуме классных руководителей. Программа мероприятия включает в себя лекции, мастер-классы и панельные дискуссии. Основной акцент будет сделан на новейшие методики образования и воспитания, основанные на традиционных ценностях.

Заявки на форум принимаются на сайте vfkr.ru. Участникам нужно будет пройти онлайн-тестирование по основам педагогики, решить задачи по теме классного руководства, а также снять небольшое видео о себе. Сам форум пройдет осенью в Москве, проезд, проживание и питание оплатят организаторы.

Как отметил учитель истории и обществознания Полетаевской школы Андрей Журавлев, участвовавший в I Всероссийском форуме классных руководителей, мероприятие позволит педагогам раскрыть свой потенциал, напрямую задать вопросы специалистам министерства просвещения и получить честные ответы.

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