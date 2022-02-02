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Челябинцам предлагают сдать экзамен на знание драконов

2 февраля 2022, 11:00 [«Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Михайлова ]

Челябинцам предлагают сдать экзамен на знание драконов
Фото предоставлено организаторами

В городе пройдет всероссийская акция «Сдаем ЁГЭ».

3 февраля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска все желающие смогут сдать шуточный экзамен ЕГЭ. Жители города смогут проверить, насколько хорошо помнят школьную программу, отвечая на вопросы о ленивцах, драконах, волшебных предметах и любимых фильмах.

Хоть темы ЁГЭ и кажутся легкомысленными на первый взгляд, тесты основываются на строгих научных данных и школьной программе. А значит, экзаменуемые смогут провести время весело и с пользой, узнавая что-то новое.

Подготовкой к ЕГЭ станет «Атомный урок», посвященный современным атомным технологиям. Занятие проведет учитель физики челябинского лицея №97 Галина Эсман. За разработку этого урока педагог стала лауреатом 1-й степени всероссийского интеллектуально-просветительского проекта «Энергия будущего». В качестве награды она получила возможность присоединиться к просветительской поездке на Северный полюс в 2022 году в рамках экспедиции «Ледокол знаний. Homo Science project», организованной Госкорпорацией «Росатом».

Принять участие в акции «Сдаем ЁГЭ» могут школьники от 12 лет и взрослые. Интерактивное занятие начнется в 17 часов, шуточный экзамен — в 19 часов. Оба мероприятия пройдут в ИЦАЭ Челябинска по адресу: ул. Энгельса, 107 (первый этаж). Необходима предварительная регистрация, ее нужно пройти посетителям урока и ЁГЭ.

Еще одно важное требование к участникам мероприятия связано с коронавирусом. Посетителям обязательно наличие сертификата о вакцинации или предъявление справки о перенесенном COVID-19 (не позднее 6 месяцев). Несовершеннолетние участники могут присутствовать при соблюдении санитарных требований.

Добавим, что акция «Сдаем ЁГЭ» проходит в рамках сетевого проекта «ИЦАЭ OPEN» по всей стране. Организаторы акции «Сдаём ЁГЭ» – научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера», Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+», просветительский проект «Летняя Школа», сеть ИЦАЭ и многие другие.

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