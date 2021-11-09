//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Поп-новости

//Сад и огород

В центре Челябинска установят гигантских китов

9 ноября 2021, 18:28 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Семенова ]

В центре Челябинска установят гигантских китов
Огромные киты украсят набережную Миасса. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Они будут радовать горожан все новогодние праздники.

Набережная реки Миасс, которая уже сейчас является центром притяжения горожан, станет к новогодним праздникам еще краше.

Здесь появятся трехметровые фигуры китов. Три гиганта будут каркасными, с красивой подсветкой.  На сайте муниципальных закупок размещена заявка на поиск подрядчиков, готовых создать арт-объекты. Указано, что они должны быть готовы к 10 декабря. Начальная стоимость контракта - 9 755 175 рублей.

Конструкции должны собираться и разбираться. Скорее всего, появляться в городе они будут постоянно.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

В центре Челябинска установят гигантских китов

В центре Челябинска установят гигантских китов 18:28

Они будут радовать горожан все новогодние праздники. >>
В Челябинске пройдут игры нового сезона Париматч Чемпионата мужской Суперлиги-2

В Челябинске пройдут игры нового сезона Париматч Чемпионата мужской Суперлиги-2 15:42

Баскетбольный клуб «Челбаскет» выступит на домашнем паркете после долгой выездной сессии. >>
Безработица на Южном Урале вернулась на доковидный уровень

Безработица на Южном Урале вернулась на доковидный уровень 15:40

В сентябре 2021 года регистрируемая в регионе безработица сократилась более чем в 4 раза по сравнению августом-сентябрем 2020 года. >>
Дистант для школьников Челябинской области завершится 14 ноября

Дистант для школьников Челябинской области завершится 14 ноября 15:17

Эта мера позволит остановить распространение коронавируса. >>
70% южноуральцев приняли участие во Всероссийской переписи населения

70% южноуральцев приняли участие во Всероссийской переписи населения 13:39

Исследование проходит по всей стране с 15 октября по 14 ноября включительно. >>
За сутки в Челябинской области заболели ковидом 570 человек

За сутки в Челябинской области заболели ковидом 570 человек 11:30

30 пациентов скончались от вируса. >>
Попытки продажи QR-кодов будут жестко пресекать

Попытки продажи QR-кодов будут жестко пресекать 10:28

Об этом заявил полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев. >>
Экс-директор аэропорта «Челябинск» Осипов из-под домашнего ареста отправлен в СИЗО

Экс-директор аэропорта «Челябинск» Осипов из-под домашнего ареста отправлен в СИЗО 07:20

Об изменении меры пресечения попросил прокурор. >>
Коллективный иммунитет в Челябинской области достиг 45%

Коллективный иммунитет в Челябинской области достиг 45% 08.11 18:47

Если вакцинация будет идти высокими темпами, есть шанс добраться до нужного показателя. >>
Южноуральские ватерполистки поборются за медали Чемпионата России

Южноуральские ватерполистки поборются за медали Чемпионата России 08.11 16:57

В новом спортивном сезоне 2021/2022 выступят 2 команды клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста. >>
Южноуральская дзюдоистка стала серебряным призером командного первенства Европы

Южноуральская дзюдоистка стала серебряным призером командного первенства Европы 08.11 16:43

21-летняя Дина Гизатулина из Кунашака выступала в составе смешанной молодежной сборной России. >>
Жертвам политических репрессий планируют увеличить ежемесячную денежную выплату

Жертвам политических репрессий планируют увеличить ежемесячную денежную выплату 08.11 16:42

Министерство социальных отношений Челябинской области внесло на рассмотрение депутатов Законодательного собрания соответствующий законопроект. >>
Южноуральцы могут пройти Всероссийскую перепись населения в МФЦ

Южноуральцы могут пройти Всероссийскую перепись населения в МФЦ 08.11 15:48

Стационарные участки организованы во всех многофункциональных центрах Челябинской области. >>
Чем опасно личное мнение о вакцинации, неподкрепленное фактами и знаниями

Чем опасно личное мнение о вакцинации, неподкрепленное фактами и знаниями 08.11 14:23

Доктор медицинских наук рассказала, зачем прививаться от коронавируса и использовать QR-коды. >>
567 южноуральцев заболели и 30 умерли от ковида за сутки

567 южноуральцев заболели и 30 умерли от ковида за сутки 08.11 10:55

А между тем у владельцев сертификатов с QR-кодами внезапно закончились сроки документа. >>
В Магнитогорске откроют большой пункт вакцинации

В Магнитогорске откроют большой пункт вакцинации 08.11 09:39

Он будет работать с 8 по 16 ноября. >>
В Челябинской области отмечен рост заработной платы

В Челябинской области отмечен рост заработной платы 08.11 08:04

Региональная Контрольно-счетная палата сравнила данные за январь-август 2020 года с аналогичным периодом 2021. >>
Челябинцы тратят на свои хобби около пяти тысяч рублей в месяц

Челябинцы тратят на свои хобби около пяти тысяч рублей в месяц 07.11 16:01

А некоторые не жалеют на увлечения и по несколько десятков тысяч. >>

//Новости МирТесен

На Таганай приглашают желающих покормить птичек

На Таганай приглашают желающих покормить птичек 07.11 11:27

Акция стартует 12 ноября и будет действовать ежедневно. >>
Статистика по заболевшим ковидом в Челябинской области продолжает расти

Статистика по заболевшим ковидом в Челябинской области продолжает расти 07.11 09:57

В минздраве напомнили о мерах безопасности при ношении масок. >>
Челябинцам на неделю локдауна нужно 42 тысячи рублей

Челябинцам на неделю локдауна нужно 42 тысячи рублей 06.11 16:33

Такую сумму назвали жители нашего города при опросе. >>
В Челябинске стало меньше любви

В Челябинске стало меньше любви 06.11 12:08

По уровню доброты в сердце наш город оказался на 33 месте. >>
560 человек заболели ковидом за сутки в Челябинской области

560 человек заболели ковидом за сутки в Челябинской области 06.11 09:40

Пункты вакцинации работают в усиленном режиме, чтобы привиться успели все. >>
Студенты трех челябинских вузов с 8 ноября будут учиться дистанционно

Студенты трех челябинских вузов с 8 ноября будут учиться дистанционно 05.11 14:36

Правда, длительность дистанта у всех разная. >>

//Новости СМИ2

На автозаводе «Урал» для бизнес-партнеров и подрядчиков ввели QR-коды

На автозаводе «Урал» для бизнес-партнеров и подрядчиков ввели QR-коды 05.11 13:30

Рабочие Миасса хотят победить распространение вируса хотя бы внутри предприятия. >>
Южноуральцам объяснили, как ревакцинироваться от COVID-19

Южноуральцам объяснили, как ревакцинироваться от COVID-19 05.11 12:00

Ревакцинация необходима для поддержки коллективного иммунитета. Он формируется, когда привито не менее 80% граждан. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Сайт Avia.pro: израильские истребители намеренно выпустили две крылатые ракеты в сторону базы России в сирийском Тартусе
2

Академик Колесников: либо у Байдена слабый сфинктер, либо он переел бобовых

3

Политолог Ростислав Ищенко: Россия готовится «не к войне с Украиной, а к войне на Украине»
4

Экс-разведчик Кедми: если армия Украины нападет на ДНР и ЛНР, «русскоязычные солдаты войдут во Львов»
5

Портал Avia.pro опубликовал видео из района, где располагался уничтоженный ДНР понтонный мост ВСУ у Старомарьевки

//Новости СМИ2

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры