В центре Челябинска установят гигантских китов

Они будут радовать горожан все новогодние праздники.

Набережная реки Миасс, которая уже сейчас является центром притяжения горожан, станет к новогодним праздникам еще краше.

Здесь появятся трехметровые фигуры китов. Три гиганта будут каркасными, с красивой подсветкой. На сайте муниципальных закупок размещена заявка на поиск подрядчиков, готовых создать арт-объекты. Указано, что они должны быть готовы к 10 декабря. Начальная стоимость контракта - 9 755 175 рублей.

Конструкции должны собираться и разбираться. Скорее всего, появляться в городе они будут постоянно.