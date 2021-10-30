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У некоторых южноуральцев из-за нерабочей недели сдвинутся сроки получения пенсии

30 октября 2021, 15:54 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Семенова ]

У некоторых южноуральцев из-за нерабочей недели сдвинутся сроки получения пенсии
Некоторым пенсионерам деньги поступят чуть раньше обычного. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В Пенсионном фонде и на почте рассказали, кому следует быть внимательными.

В Пенсионном фонде уточнили, что привычный график у некоторых сдвинется на пару дней из-за «ковидных каникул». Те, кто получал пенсию 4 ноября, получит ее 2 или 3 ноября, за 5 ноября доставят на два-три дня раньше или вовремя. За 6 ноября – по графику. Те, кому выплата полагается 7 ноября, получат ее 5 или 6 ноября.

Изменения коснутся и работы почты. 1, 2, 6 и 7 ноября почта работает в обычном режиме. 3 ноября – короткий день, все отделения области закроются на час раньше. 4 ноября – выходной. 5 ноября все отделения будут работать по субботнему расписанию.

Что качается сельских поселений, почтальоны, разносящие пенсии, будут работать по отдельному графику, согласованному с Пенсионным фондом.

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