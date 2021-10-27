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В Краснодаре бизнес-акселератор продолжил работу в гибридном формате

27 октября 2021, 21:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре бизнес-акселератор продолжил работу в гибридном формате

Очередной блок занятий межрегионального акселератора «Достигая максимума», реализующегося в трех российских регионах, был посвящен MVP, постановке целей по модели S.M.A.R.T. и развитию личного бренда. В рамках образовательной программы второй и третьей недели обучения участники проекта из Краснодарского края посетили нетворкинг-площадку и получили ключевые знания для реализации своих бизнес-проектов.

Встречи в рамках второй недели Акселератора «Достигая Максимума» состоялись 15 и 16 октября в Краснодаре на базе Ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани. Событие прошло в гибридном формате: очно и дистанционно. Спикеры выступали одновременно в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Уфе. 

Очными спикерами в Краснодаре выступили наставник губернаторского конкурса «премия IQгода» Антон Артамкин и маркетинговый консультант малого и среднего бизнеса Екатерина Кривошеева.

Комментируя работу акселератора в смежном формате, Антон Артмакин отметил, что проведение мероприятия по популяризации предпринимательства в гибридном формате открывает новые возможности для участников.

– Это просто здорово, когда одновременно и Краснодар, и Нижний Новгород, и Уфа в одном порыве решают конкретные задачи, изучают новое, развиваются и развивают других, – сказал Антон Артмакин.

Участники программы узнали, о выстраивании личного бренда, о рынке и методах его оценки, о тестировании на нем прототипа продукта, а также о том, почему важно на старте определить свою целевую аудиторию и составить портрет ЦА. Кроме того, молодые предприниматели научились продвигать свой продукт через социальные сети и узнали, что такое воронка продаж и сегментация рынка.

В последующих лекциях от ведущих региональных спикеров ребята изучили рекламу в соцсетях и виды партнёрских отношений с блогерами. Участники научились создавать сайт компании и изучили такое понятие, как ритейл.

–Содействие созданию и развитию экосистемы молодежного предпринимательства - одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой. Межрегиональный акселератор "Достигая максимума" - это проект, благодаря которому на территории Краснодарского края формируется сообщество молодых людей, желающих и уже занимающихся предпринимательской деятельностью. Это сообщество единомышленников: активных, целеустремленных, талантливых ребят, которые развиваются и уверенно смотрят в будущее. Рад, что Ассоциация развития гражданского общества Кубани занимается продвижением молодежного предпринимательства в нашем регионе и дает возможность для участников погрузиться в предпринимательскую деятельность, найти инвесторов и бизнес-партнеров, завести новые знакомства с опытными предпринимателями», — подчеркнул президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани, член Общественной палаты Краснодарского края Сергей Петухов.

Напомним, акселератор «Достигая Максимума» — это 7-недельная образовательная программа по предпринимательству для тех, кто хочет запустить свой стартап или найти точки роста уже существующего бизнеса. Программа реализуется автономной некоммерческой организацией продвижения молодёжных инициатив «Вектор полёта» совместно с Ассоциацией развития гражданского общества Кубани.

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ХС
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