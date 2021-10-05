//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Поп-новости

//Сад и огород

Введение QR-кодов в регионе позволит предотвратить распространение коронавируса

5 октября 2021, 09:19 [«Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Михайлова ]

Введение QR-кодов в регионе позволит предотвратить распространение коронавируса
Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

С 18 октября в Челябинской области использование QR-кодов будет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Такое решение оперативный штаб принял вчера.

Как прокомментировала главный врач Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяны Василенко, сложилась непростая ситуация по заболеваемости и летальности от ковида. Поэтому специалист считает, что должна быть стопроцентная вакцинация, в первую очередь, медицинских, педагогических и социальных работников.

«Безусловно, введение QR-кодов на массовых мероприятиях пойдет на пользу, нужно обезопасить себя и своих близких от распространения заболевания. Я уверена, что только вакцинация и уже ревакцинация спасут и человеческие жизни, и остановят вспышку заболеваемости!», — подчеркнула Татьяна Василенко.

Напомним, что QR-код можно получить на портале «Госуслуги» всем, кто переболел или поставил прививку от коронавируса за последние шесть месяцев. Записаться на вакцинацию можно также посредством портала.

По оперативной информации регионального министерства здравоохранения 5 октября на Южном Урале подтверждено 394 новых случая заболевания COVID-19. От коронавируса за прошедшие сутки умерли 27 человек.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

В Челябинске проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от коронавируса

В Челябинске проводят бесплатную вакцинацию домашних животных от коронавируса 09:40

До 10 октября собак и кошек можно привозить в Областную ветстанцию. >>
Введение QR-кодов в регионе позволит предотвратить распространение коронавируса

Введение QR-кодов в регионе позволит предотвратить распространение коронавируса 09:19

С 18 октября в Челябинской области использование QR-кодов будет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. >>
Челябинск стал лидером по снижению выбросов в атмосферный воздух

Челябинск стал лидером по снижению выбросов в атмосферный воздух 07:32

Магнитогорск расположился на втором месте рейтинга. >>
В Челябинской области открывается еще одна ковидная база

В Челябинской области открывается еще одна ковидная база 04.10 16:34

150 специализированных коек появится в горбольнице Коркино. >>
Чтобы открылся центр для детей с особенностями развития, нужна ваша помощь

Чтобы открылся центр для детей с особенностями развития, нужна ваша помощь 04.10 14:44

А вы знаете, что дети с аутизмом или синдромом Дауна рождаются и в богатых, и в бедных семьях. Неважно, на какой машине ездят родители этих детей, как и то, где они живут, в городе или деревне. >>
Кубок России по водному поло пройдет в Челябинской области

Кубок России по водному поло пройдет в Челябинской области 04.10 14:42

Престижный турнир запланирован на конец октября. >>
Суд не стал возвращать в СИЗО главу челябинского ПФР Чернобровина

Суд не стал возвращать в СИЗО главу челябинского ПФР Чернобровина 04.10 14:36

Вопреки требованиям прокурора обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 20 ноября. >>
В Челябинской области вводят QR-коды

В Челябинской области вводят QR-коды 04.10 14:23

Их наличие будет обязательным для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. >>
Южноуральское дерби: челябинские баскетболисты сыграют с магнитогорцами

Южноуральское дерби: челябинские баскетболисты сыграют с магнитогорцами 04.10 14:20

Стартовала продажа билетов на первые матчи сезона 2021-2022 Париматч Чемпионата Росси мужской Суперлиги 2. >>
Эколог против журналиста. Мат, вместо аргументов

Эколог против журналиста. Мат, вместо аргументов 04.10 13:26

Журналистика сегодня – одна из самых опасных профессий. За последние десять лет в среднем каждые четыре дня где-то погибал журналист или журналистка. Причем число убийств и преследований журналистов сегодня растет не там, где идут конфликты, а в мирных странах. Совсем не просто быть журналистом и в России. И это вполне очевидно. >>
Работающие пенсионеры Челябинска мечтают о зарплате в 30 тысяч

Работающие пенсионеры Челябинска мечтают о зарплате в 30 тысяч 04.10 08:28

И эти ожидания скромнее, чем в среднем по стране. >>
В Челябинске открыли группу детсада для малышей с диабетом

В Челябинске открыли группу детсада для малышей с диабетом 03.10 13:49

За детьми с особенностями здоровья будет следить эндокринолог и медсестры. >>
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Челябинской области – почти 400 человек

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Челябинской области – почти 400 человек 03.10 12:58

Продолжают подхватывать вирус не только взрослые, но и дети. >>
В Магнитогорске аренда квартир оказалась дороже, чем в Челябинске

В Магнитогорске аренда квартир оказалась дороже, чем в Челябинске 03.10 12:35

Такие выкладки предоставил федеральный портал «Мир квартир». >>
Две челябинские школы признали лучшими в стране

Две челябинские школы признали лучшими в стране 02.10 19:48

Рейтинг составило агентство РАЭКС-Аналитика >>
В Челябинске появилась площадка для выгула собак

В Челябинске появилась площадка для выгула собак 02.10 16:49

Территория для питомцев находится в Советском районе. >>
Ковидом в Челябинской области болеет более 10 тысяч человек

Ковидом в Челябинской области болеет более 10 тысяч человек 02.10 12:46

За сутки заразившихся стало больше на 389 человек. >>
В Челябинской области резко уменьшается количество пустых «ковидных» коек

В Челябинской области резко уменьшается количество пустых «ковидных» коек 01.10 18:18

Госпитализированных стало на 20% больше. >>

//Новости МирТесен

Южноуральцам рассказали, как воспользоваться «гаражной амнистией»

Южноуральцам рассказали, как воспользоваться «гаражной амнистией» 01.10 14:44

Новый закон вступил в силу месяц назад. >>
Второй̆ день LongFashionWeekend в Челябинске будет посвящён общению и образовани

Второй̆ день LongFashionWeekend в Челябинске будет посвящён общению и образовани 01.10 13:26

В Челябинске 3 октября пройдет лекторий и маркет дизайнеров на площадке МИДиС и в новом пространстве SALON360. >>
Индустрия гостеприимства испытывает кадровый голод

Индустрия гостеприимства испытывает кадровый голод 01.10 13:10

Нехватка персонала в Челябинской области вызвана пандемией, недостаточной развитостью сферы и миграцией кадров. >>
На Южном Урале выберут лучшего блогера

На Южном Урале выберут лучшего блогера 01.10 12:58

В конкурсе могут участвовать профессионалы и новички. >>
Региональным бюджетникам поднимут заработную плату

Региональным бюджетникам поднимут заработную плату 01.10 12:53

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. >>
Челябинские футболисты одержали победу над свердловчанами

Челябинские футболисты одержали победу над свердловчанами 01.10 12:50

Вчера спортсмены сыграли с командой «Урал-2». >>

//Новости СМИ2

В Челябинске расскажут о роли учителя в истории России

В Челябинске расскажут о роли учителя в истории России 01.10 11:11

Челябинский мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» приглашает южноуральцев на тематическую выставку. >>
Глава челябинского предприятия поделился рецептом успеха

Глава челябинского предприятия поделился рецептом успеха 01.10 11:00

Юрий Соломаха возглавляет челябинское деревообрабатывающее предприятие, созданное год назад. За это время штат сотрудников в ООО «Аркона» вырос в 5 раз. Причиной такого бурного роста организации предприниматель видит в сотрудничестве с Центром «Мой бизнес» Челябинской области. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Издание Avia.pro: российские военные применили в Сирии новую тактику уничтожения боевиков с помощью дрона
2

Генерал Гуров: сколько персонажей, подобных Раковой, с позволения властей уже было выведено за рубеж
3

Baijiahao: «Новость о маневрах российского флота в море Лаптевых вызвала панику в США»
4

Портал Avia.pro: ПВО ДНР снова пропустили украинский ударный дрон Bayraktar TB2 в пространство республики
5

EurAsian Times: видео успешных испытаний гиперзвуковых ракет России «приводят Пентагон в бешенство»

//Новости СМИ2

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры