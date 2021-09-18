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Любовь Попова: выборы на Кубани проходят максимально прозрачно

18 сентября 2021, 17:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Любовь Попова: выборы на Кубани проходят максимально прозрачно

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова сегодня, 18 сентября, проголосовала на своем избирательном участке на выборах-2021. Она также поделилась мнением о ходе выборов в нашем регионе. Как отметила Любовь Попова, выборы на Кубани проходят максимально прозрачно.

Избирательные участки подключены к системе видеонаблюдения, серьезных нарушений не зафиксировано. За происходящим на участках на территории края следят больше трех тысяч общественных наблюдателей и 270 членов мобильных групп, которые готовы оперативно прибыть на участки для разрешения спорных ситуаций.

– От активности каждого избирателя зависит, войдут ли в состав органов власти действительно достойные, активные и эффективные специалисты. Но проявление гражданской позиции не ограничивается голосованием, важно в дальнейшем требовать от избранных депутатов исполнения их обещаний. И Общественная палата, кроме прочего, обеспечивает такое взаимодействие граждан с властью, – сказала Любовь Попова.

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