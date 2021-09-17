На Кубани фиксируют нарушения выборного законодательства представителями КПРФ
17 сентября 2021, 20:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Общественные наблюдатели и члены мобильных групп в муниципалитетах Краснодарского края сообщают о нарушениях, допущенных представителями КПРФ, которые пытаются сфотографировать и снять на видео персональные данные избирателей. Согласно избирательному законодательству, делать это запрещено.
Как отмечают представители Центра общественного наблюдения за выборами в Краснодарском крае, ситуация напоминает «домашнюю заготовку», то есть подготовленную провокацию с целью зафиксировать большое количество якобы совершенных нарушений.
— Комиссия действует строго в соответствии с законом о защите персональных данных, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя краевой Общественной палаты Артур Колесников.
Артур Колесников также отметил, что члены комиссий с правом решающего голоса несут персональную ответственность за утечку информации, поэтому принимают все возможные меры против копирования личных данных избирателей.