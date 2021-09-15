В Новороссийске ветеранов ВОВ поздравили с Днем освобождения города от фашистов

Ветераны Великой Отечественной войны Григорий Коваленко и Вера Пикина принимали поздравления накануне Дня освобождения Новороссийска от оккупантов. Отдать дань уважения и благодарности ветеранам пришли глава города-героя Игорь Дяченко и гендиректор компании «Черномортранснефть» Александр Зленко.

– Оккупация Новороссийска стала одной из самых трагичных страниц истории города, – обращаясь к ветеранам, сказал Александр Зленко. – День освобождения Новороссийска всегда будет напоминать о том, что довелось пережить старшему поколению в то суровое время. А наш долг всегда помнить о тех, кто не жалел своей жизни в боях за освобождение Родины.

Григорий Дмитриевич Коваленко ушел на фронт в 1943 году, когда ему едва сравнялось 17 лет. Прошел с боями Крым, Белоруссию, Украину, Восточную Пруссию, дошел до Кенигсберга. Воевал в составе четвертого Украинского и третьего Белорусского фронтов. После Победы продолжил службу в армии. Закончив курсы техников-лейтенантов при Ленинградском зенитно-артиллерийском училище, служил до ноября 1968 года. После увольнения с военной службы 35 лет проработал в Новороссийском морском пароходстве. За мужество и доблесть, проявленные в боях с фашистами, награжден орденами и медалями.

Вера Гавриловна Пикина попала на фронт в сентябре 1942 года в возрасте 16 лет. Работала младшей медсестрой в военно-морском госпитале № 43 Новороссийской военно-морской базы, расположенного в Геленджике. Сестричка Вера выхаживала раненных бойцов, оборонявших Малую землю, помогала возвращать их в тыл наших войск на судах Черноморского флота. За мужество и отвагу, проявленные в боях за Новороссийск, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За освобождение Кубани» и многими другими наградами.

Как пояснили в новороссийской мэрии, поздравления с Днем освобождения Новороссийска получат 72 ветерана Великой Отечественной войны, живущих в городе. Каждому будут переданы продуктовые наборы и поздравительные открытки.