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Южноуральцы смогут узнать о местах вакцинации от коронавируса в 2ГИС

23 августа 2021, 10:47 [«Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Михайлова ]

Южноуральцы смогут узнать о местах вакцинации от коронавируса в 2ГИС
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Сервис регулярно актуализирует информацию о прививочных пунктах.

По данным пресс-службы областного министерства здравоохранения, в прививочной кампании задействованы 60 медучреждений региона, развернуто 135 пунктов. Узнать их адрес может любой желающий. Для этого необходимо в строке поиска указать слово «вакцина». После этого сервис предложит подсказку «вакцинация от COVID-19». Перейдя по ней, пользователь получит информацию о всех прививочных точках в выбранном населенном пункте.

Отметим, что медицинские учреждения добавляются в 2ГИС постепенно, данные о них будут обновляться еженедельно. Информация о местах вакцинации в картах 2ГИС дополняется благодаря сотрудничеству сервиса с Центрами управления регионами. Данные верифицируются ЦУР и местными минздравами.

Также получить сведения о поликлиниках и больницах, где развернуты пункты вакцинации, можно на других онлайн-ресурсах: Google и Яндекс Картах.

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