Южноуральцы смогут узнать о местах вакцинации от коронавируса в 2ГИС

Сервис регулярно актуализирует информацию о прививочных пунктах.

По данным пресс-службы областного министерства здравоохранения, в прививочной кампании задействованы 60 медучреждений региона, развернуто 135 пунктов. Узнать их адрес может любой желающий. Для этого необходимо в строке поиска указать слово «вакцина». После этого сервис предложит подсказку «вакцинация от COVID-19». Перейдя по ней, пользователь получит информацию о всех прививочных точках в выбранном населенном пункте.

Отметим, что медицинские учреждения добавляются в 2ГИС постепенно, данные о них будут обновляться еженедельно. Информация о местах вакцинации в картах 2ГИС дополняется благодаря сотрудничеству сервиса с Центрами управления регионами. Данные верифицируются ЦУР и местными минздравами.

Также получить сведения о поликлиниках и больницах, где развернуты пункты вакцинации, можно на других онлайн-ресурсах: Google и Яндекс Картах.