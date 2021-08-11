На месте челябинской свалки появился зеленый холм

В областном центре завершается реализация уникального проекта по рекультивации.

Начальник управления экологии и природопользования администрации города Челябинска Иван Кинёв рассказал изданию «Полит 74» о ходе работ по рекультивации Челябинской городской свалки.

Проект исполнен на 96%. На площади свалки устроен многослойный рекультивационный экран, препятствующий распространению вырабатываемого отходами биогаза и блокирующий неприятный запах.

Планируется, что работы будут завершены в сентябре. На холме будет расти газонная трава. Сама площадка не будет использоваться ни для хозяйственных нужд, ни в досуговых целях ближайшие 15 лет, так как в этот период будут продолжатся процессы по выводу газа и фильтрата из тела свалки.

Напомним, что городская свалка действовала в Челябинске с 1949 по 2018 годы. Ее площадь составляет 74,1 гектара, высота — 40 метров.