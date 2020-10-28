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Вопреки COVID приморцы получат новую работу

28 октября 2020, 16:40 [«Аргументы Недели. Владивосток», Сергей Семенов ]

Вопреки COVID приморцы получат новую работу
Промышленный колледж энергетики и связи поможет приморцам овладеть специальностью электромонтажника

Как сообщается, организаторами этого социально значимого проекта выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия, представляющая нашу страну в международной организации WorldSkills International, WSI). Обучение новым специальностям в крае проходит на площадках восьми образовательных учреждений Приморья, оборудованных по международным стандартам и прошедшим квалификационный отбор.

Так, Промышленный колледж энергетики и связи поможет приморцам овладеть специальностью электромонтажника. Освоить компетенцию «Холодильная техника и системы кондиционирования» предлагает Региональный железнодорожный колледж. А столь востребованной сегодня в крае специальности сварщика обучат в Дальневосточном судостроительном колледже и Региональном техническом колледже (компетенция «Сварочные технологии»). Кроме того, в Региональном техническом колледже можно стать специалистом по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Освоить компетенции «Администрирование отеля» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» приморцы могут в Приморском политехническом колледже. А во Владивостокском судостроительном колледже – «Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и системное администрирование». Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж подготовит желающих по компетенции «Спасательные работы».

Кроме колледжей к переподготовке подключилась и высшая школа – на помощь пострадавшим из-за эпидемии коронавируса землякам пришёл Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, ВГУЭС. В стенах вуза приморцы могут научиться искусству фотографии, организации экскурсионных услуг, предпринимательскому или поварскому делу. Также жителям Приморского края предлагается получить профессию в сфере физической культуры и спорта, моды, промышленного дизайна, ИТ-решений для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», 3D-моделирования для компьютерных игр, графического дизайна и рекламы.

Кждый выпускник после прохождения образовательной программы получит два документа об образовании – свидетельство (сертификат) учебного заведения и Skills-паспорт Worldskills.

«Усилия государства направлены на сегодняшний день на сохранение рабочих мест и снижение общего уровня безработицы. При этом к участию в проекте приглашают не только тех, кто остался без стабильного заработка, но и тех, кто находится под риском увольнения, к примеру, если человека отправили в неоплачиваемый отпуск или сообщили ему о грядущем сокращении. Не забыты и выпускники колледжей и вузов текущего года, которые не смогли пройти полноценную практику и трудоустроиться из-за коронавируса. Предусмотрены соответствующие стажировки. Надеемся, что принятые меры позволят сократить количество безработных, ведь все предлагаемые специальности являются востребованными на рынке труда профессии», – подчёркивает начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования Приморского края Ольга Пермякова.

В краевом правительстве подчёркивают, что обеспечение предприятий региона кадровыми ресурсами – важнейшая составляющая работы по улучшению делового климата в Приморье в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Также приморцам напоминаю о важности соблюдения санитарных правил – в крае продолжает действовать режим повышенной противоэпидемической готовности. Он требует от жителей соблюдения «социальной дистанции» и ношения масок, особенно в местах скопления людей – в общественном транспорте и предприятиях торговли, а также соблюдать гигиену рук и чистоту поверхностей.

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