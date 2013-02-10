Новым командующий силами НАТО в Афганистане назначен Джозеф Данфорд

Новым командующий силами НАТО в Афганистане назначен генерал морской пехоты Джозеф Данфорд (Joseph Dunford). В воскресенье он сменил на посту руководителя международных сил содействия безопасности Альянса в Афганистане Джона Аллена (John Allen).

Данфорду предстоит руководить выводом из Афганистана 60-тысячного американского воинского контингента. В настоящее время на территории Афганистана находится многонациональный контингент антитеррористической коалиции, который возглавляют представители командования вооруженных сил США, а также контингент международных сил содействия безопасности в этой стране под командованием представителей НАТО. Вывод иностранного военного контингента из Афганистана запланирован на 2014 год. Планируется, что к концу будущего года ответственность за обеспечение безопасности на территории Афганистана будет полностью возложена на афганские силы безопасности. НАТО же займется подготовкой и оказанием помощи, не принимая участия в боевых операциях.