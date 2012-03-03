В Волгограде в ДТП с участием маршрутки пострадали девять человек

В Волгограде вечером в субботу в результате ДТП на улице Лазорева в Красноармейском районе пострадали девять человек. В ГУ МЧС РФ по Волгоградской области сообщили, что на улице Лазорева столкнулись маршрутное такси "Газель" и автомобиль "Нива".

Сигнал об автоаварии поступил в 19:40 мск.Общее количество пассажиров в обеих машинах составляло десять человек. По предварительным данным, пострадали 9 человек. С травмами они доставлены в клиническую больницу № 25. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.