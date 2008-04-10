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Королев из Голливуда

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Александр СЛАВУЦКИЙ ]

 ОДНИМ из самых ярких телевизионных событий уик-­энда будет премьера фильма Юрия Кары «Королев» (Первый канал, 12 апреля, 21.20) с Сергеем Астаховым в главной роли. Говорят, что идея картины родилась у наших прославленных космонавтов Алексея Леонова и Георгия Гречко. Именно они предложили Юрию Каре сделать игровой фильм, в котором рассказывалось бы о том, как Сергей Павлович буквально выстрадал свою мечту о космосе.

 Речь шла о проведенных в сталинском лагере шести годах жизни, про которые сам Сергей Павлович упоминал лишь мельком. Кара к космической теме тоже неравнодушен: в свое время готовился к реализации большого проекта на космической станции «Мир» с участием актера Владимира Стеклова, и не просто был погружен в тему, но и мечтал снять картину о космосе. И, наконец, эта мечта сбылась. Кара встретился с родными Королева, со многими космонавтами, получил на руки материал и буквально за три месяца написал сценарий под рабочим названием «Главный конструктор С.П. Королев».

 Съемки фильма начались весной 2006 г. и проходили в Таджикистане, Калуге, Москве. Через три месяца Юрий Кара собрал черновой вариант фильма на два с половиной часа. В процессе работы над материалом картина была сокращена. Озвучание фильма прошло в одной из студий Голливуда.

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