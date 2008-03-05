Человек может сделать для себя очень много!

– ЕЛЕНА, вы прекрасно выглядите не только на экране, но и в жизни. Как вам это удается при вашем плотном графике?

– Я выгляжу на свои годы, пока еще не преклонные. У меня нет никаких особенных женских секретов. Просто соблюдаю элементарные правила ухода за собой. Плас­тических операций я не делала. Но обязательно буду делать. Думаю, лет через пять придется этим заняться. За последние годы косметология как наука пережила революцию. Грех не пользоваться теми достижениями, которые она дала женщине.

– Извините за любопытство, как вы относитесь к уколам, которые разглаживают морщины?

– Положительно. Я среди активных потребителей этой процедуры. Еще раз повторю, что не вижу в этом ничего зазорного.



Снимаем обрезание



– СКОЛЬКО помню программу «Здоровье», она всегда рассказывала не о здоровье вообще, а о вещах конкретных и актуальных. Передача шла в ногу со временем.

– Действительно, «Здоровье» выходит на экраны с 1957 г., в новой версии – последние 10 лет. Мы делали и ток-шоу, и тележурнал. Сейчас наша студия – это большая телевизионная клиника с гостиной, кухней, операционной, лабораторией. Есть даже настоящие больничные коридоры!

– А свой Зурабов, как в настоящей медицине, у вас есть?

– Зурабов нашей программы – это я. В позитивном только смысле.

– Если серьезно, то какие у вас отношения с Минздравсоцразвития?

– Минздравсоцразвития – наш многолетний партнер. К участию в передаче мы привлекаем лучших докторов России. И конечно, власти нам содействуют. Совместно с Минздравсоцразвития мы ежегодно вручаем премию «Призвание» лучшим врачам России, которые внесли существенный вклад в развитие медицины. Это наш медицинский «Оскар», которым мы очень гордимся.

– Мне в программе «Здоровье» всегда нравилась «Детская рубрика». Но сейчас она почему-то исчезла.

– Я тоже очень люблю «Детскую рубрику». В свое время она была нашим ноу-хау. Мы решили временно от нее отказаться по разным причинам. Прежде всего потому, что у нее низкие рейтинги. Честно говоря, не понимаю, как так может быть. Я же знаю, что всем телезрителям «Детская рубрика» по душе! Может быть, рейтинги считают у каких-то особенных людей, потому что счетчики обходятся по 2 тысячи долларов каждый? «Детская рубрика» нужна, потому что с детьми легко обсуждать трудные темы. А взрослым проще это воспринимать. Одно дело когда я, такая «всезнающая», раскладываю им информацию по полочкам. Другое дело когда факты преподносятся через детское восприятие. Ребята относятся ко многим вещам просто и весело.

– Трудно ли вам в программе обсуждать щекотливые темы?

– Очень трудно. К примеру, невероятно сложно сделать программу про болезнь полового члена. Когда на съемках ты третий раз кряду произносишь «половой член», кажется, что ты грязно ругаешься. На программу про влагалище – вообще табу! Это слово еще хуже, чем «половой член». Такие ограничения накладывает на нас русский язык, в котором для обсуждения интимных тем просто нет соответствующей лексики. Хотя эти органы ничем не хуже руки или ноги. Такие места тоже болят. И люди страдают, они боятся идти к врачам… Корень проблемы в том, что в нашей стране все всего боятся. Общество заражено ханжеством, а ханжество – это лицемерная добродетель.

– Пока об интимных болезнях не будут говорить всерьез, их не будут всерьез лечить.

– Согласна. Поэтому одна из моих творческих задач – адекватное освещение таких тем. К примеру, недавно делали программу о мужском здоровье. И оператор, перед тем как снимать обрезание, спросил меня: «А половой член может появиться в кадре?» Я уверенно ответила: «Снимай все! Потом решим, что именно стоит показывать». Но все-таки всего показывать не рискуем, боясь как-то оскорбить чувства людей.



Настойка боярышника вместо суперлекарств



– НАВЕРНОЕ, сюжеты по интимной теме наиболее рейтинговые?

– Самая рейтинговая тема – ожирение. Особенно если ожирение связано с полом. В сентябре мы открыли новый цикл в рамках программы «Здоровье». Мы впервые рассказали о том, что истоки мужского ожирения принципиально отличаются от причин женского ожирения. У мужчин повышенный вес всегда связан с дефицитом мужских половых гормонов (прежде всего тестостерона). Это объясняется тем, что тестостерон – не только главный мужской половой гормон, но и главный сжигатель жира в организме. Дефицит половых гормонов может быть первичным или вторичным. Если тестостерон в норме – мужчина в форме. Если его количество снижается, мужчина начинает полнеть (первичный дефицит). Бывает наоборот. Тестостерон в норме, но мужчина поправляется. И сам по себе излишний вес блокирует тестостерон (вторичный дефицит). Мы набрали группу мужчин, обследовали их и начали лечить от ожирения с помощью мужских половых гормонов.

– Они действительно худеют?

– Конечно! Кстати, после того как мы открыли этот цикл, зрителями программы «Здоровье» впервые стали мужчины. Раньше нас смотрели в основном женщины.

– В «АН» приходит множество писем с разнообразными вопросами. И программа «Здоровье», я думаю, завалена письмами. О чем спрашивают чаще всего?

– Пишут с болью, с мольбой о помощи. Причем в письмах никогда не спрашивают о ценах на медицинские услуги. Я уже давно пришла к выводу, что людям важнее знать, какое лекарство или специалист из какой больницы им поможет, чем сколько это стоит. Если ребенок болен раком, родители готовы отдать все, лишь бы спасти его. Вопрос «сколько стоит?» волнует тех, кто не слишком-то заинтересован в лечении. Наша позиция – честно информировать о том, что поможет. И о том, что является гордостью современной медицинской науки. О том, что не действует, мы не рассказываем принципиально. Это моя жизненная позиция.

– К сожалению, «то, что не действует» все равно отлично продается.

– Это моя личная боль, и мы очень хотим поправить ситуацию, просто просвещая людей. Но пока, к сожалению, Россия демонстрирует все признаки медицинской отсталости. Во всем мире первое место по продажам занимают статины (лекарства для лечения атеросклероза). У нас самое покупаемое лекарство – настойка боярышника. Ее выпускают пол-литровыми банками. Большой вопрос, есть ли там боярышник. Но спирт есть точно… При этом населению недоступны суперлекарства для лечения множества сложнейших заболеваний. Современная наука шагнула очень далеко – и те болезни, которые раньше считались неизлечимыми, отступают под натиском суперсовременных лекарств.

– Например?

– Даже рак перестал быть заболеванием со смертельным исходом. Каждый год появляется несколько препаратов для его лечения. Изобретены, к примеру, таргетные лекарства (то есть «бьющие точно в цель»). Они выпускаются в форме таблеток и лечат раковые метастазы. Но такие лекарства дороги, потому что за ними стоят масштабные молекулярно-генетические исследования, исследования на людях. Месячный курс может стоить до 5 тысяч евро. Поэтому такое лечение должно оплачивать государство. Либо оно должно платить достойную зарплату, чтобы граждане сами могли купить это лекарство.



Бегом, марш!



– МОЖЕТ ли среднестатистический россиянин при его зарплате нормально поддерживать свое здоровье?

– Главное для здоровья – не финансовые вложения. Здесь все идет от головы. Люди, к примеру, часто оправдывают собственную пассивность тем, что у них не хватает денег на абонемент в фитнес-клуб. Я вообще не понимаю, что все уперлись в эти фитнес-клубы? В советское время была такая практика: бегали люди. Собирались целыми компаниями – и бежали. Это очень полезно! Не хочешь бегать? Ходи быстрым шагом. Нужно ходить по 40 минут, делая по 120 шагов в минуту (то есть по два шага в секунду). Это и будет та дозированная нагрузка, которая так необходима организму.

– И конечно, нужно отказаться от вредных привычек…

– Ученые выделяют всего пять факторов риска, сокращающих жизнь человека. Это гиподинамия (то есть обездвиживание, о котором я уже сказала), курение, ожирение, гипертония (повышенное давление) и высокий уровень холестерина. На все факторы, кроме последнего (высокий уровень холестерина может носить наследственный характер), человек волен влиять сам. Контроль артериального давления в два раза снижает частоту инсультов. А у нас многие люди забыли, когда последний раз давление мерили. Курить – это вообще последнее дело. Рак легких – один из самых тяжелых и неизбежных результатов курения. Грустно, но ведь рак легких у замечательного артиста Александра Абдулова – это прямое следствие курения. Наш организм устроен по законам природы, которые созданы не людьми, а Богом. И эти законы нарушать нельзя. В медицине все жестко: причина всегда вызывает следствие. И человек не властен изменить эту связь. Поэтому не нарушайте законы природы, а уважайте их и живите долго.