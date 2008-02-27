Промполитика интегрирует СНГ

ПОДОБНОЕ мероприятие под эгидой МЦ «Сотрудничество» проходит в столице уже не в первый раз. Основная цель этого цикла конференций – содействие выработке эффективной экономической политики России и стран СНГ, а также создание на этой основе элементов единой промышленной политики для всех дружественных нам государств.

Открывая мероприятие, руководитель МЦ «Сотрудничество» Константин Даценко заявил, что видит свою роль прежде всего в том, чтобы возродить прежние экономические связи и контакты, эффективно работавшие во времена СССР.

Перед участниками конференции выступил председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский. Он сказал о том, что большинство прежних проектов реформирования СНГ потерпели неудачу. Поэтому сегодня активизация интеграционных процессов на пространстве СНГ, повышение политического авторитета наших стран возможны только на основе тесного экономического сотрудничества. К тому же у нас есть неоспоримое преимущество: русский язык – единый язык общения на пространстве СНГ. А вот у стран единой Европы единого языка нет. И в обозримом будущем не будет.

Представители Антитеррористического центра стран СНГ генерал-майор Станислав Смольский и полковник Вячеслав Маслов активно поддер­жали тему экономического сотрудничества и интеграции в направлении повышения уровня безопасности стран СНГ.

В заключение состоялось награждение лучших руководителей промышленных предприятий России и стран СНГ, в котором приняли участие народная артистка СССР Элина Быстрицкая и народный артист России Борис Химичев. Награды получили: Д. Кузиев, К. Оразбеков и С. Толегенов (Казахстан), Д. Бородин (Ростов-на-Дону), В. Филатов, В. Крылов, С. Арутюнов и А. Востриков (Москва), В. Сафонов (Хабаровск), В. Лещев (Арзамас), В. Клотц (Тула).