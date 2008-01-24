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Сторонник жалости

Игорь КВАША восхищен силой телевидения

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Сторонник жалости
Игорь Кваша

 – ПЕРЕДАЧА «Жди меня» очень эмоциональная. Но насколько она искренняя?

 – У нас нет ни одной подставки, все наши истории – правда. И зрители в зале тоже участвуют во всем этом как в правде, а не как в поставленном спектакле. Истории бывают очень трагичные, душераздирающие, даже я плачу. В таких случаях прошу это вырезать или выхожу из кадра.

 – Вам не кажется, что некоторые истории в передаче уж слишком фантастические?

 – Такова разнообразная жизнь. И я с удовольствием и любопытством наблюдаю за всей этой палитрой российской жизни. Любопытным я был всегда. Когда гастролировал по стране, то интересовался всем: смотрел, что продается в магазинах, как живут люди, какие проблемы их тревожат. Но все, что видел на протяжении жизни, несравнимо с тем, с чем мне приходится сталкиваться в программе.

 – Что еще вам дало телевидение?

 – Я не жалею о том, что связался с телевидением. И причина не в бешеной популярности, которая на меня обрушилась, а в том, что я веду очень человечную передачу. «Жди меня» не только помогает людям находить друг друга, но и воспитывает сопереживание чужим судьбам. В течение 70 лет советской власти чувство сострадания убивалось в людях сознательно. Даже было расхожее выражение: «Жалость унижает человека». А я считаю, что жалость – это прекрасное чувст­во. Оно делает человека Человеком.

 – В «Останкино» сложнее работать, чем в театре?

 – Методология школы Станиславского предполагает проживание жизни героя, которого играешь. А это в данном случае усложняет работу. Ты невольно влезаешь в проблемы человека, начинаешь вместе с ним по-настоящему переживать, и тебе становится тяжело. А если учесть, что в день записываются 2–3 программы, в которых несколько историй, то иногда становится нестерпимо больно.

 – Ваша передача поневоле вторгается в личную жизнь граждан и рассказывает о ней на всю страну. Насколько вы готовы рассказывать о своей личной жизни?

 – С супругой я в браке уже 45 лет, а познакомила нас Галина Волчек. В те времена «Со­временник» был не театром, а настоящей семьей, поэтому часто вместе отдыхали. То лето мы проводили в Коктебеле, и, когда я стал собираться в дорогу, Галка мне и говорит: «Подожди, не уезжай. Сюда приедет замечательная девочка, ты точно в нее влюбишься». Так оно и выш­ло – когда приехал в Москву, то сделал Татьяне предложение. Тогда я еще работал во МХАТе, а по ночам «делал» «Современник».

 – Но это не первый ваш брак...

 – Второй. Но на момент знакомства с Таней я был уже в разводе. Артистка Светлана Мизери – моя первая жена. Мы учились вместе. На втором курсе поженились, а на третьем – разошлись. Расставались без скандалов. Сегодня мы друзья. Ну не сложилось...

 – Вы народный артист Российской Федерации. Вам дорого это звание?

 – Считаю, что у артистов званий вообще не должно быть. Само по себе это безобразие. Если у кого-то нет звания, то это вовсе не значит, что артист плохой. Мне рассказывали историю про Станиславского, который одним из первых получил звание народного артиста республики. После присвоения он приехал на занятия к студентам мрачнее тучи. Все кинулись поздравлять его, а он сокрушенно сказал: «Погибло искусство!»

 – Кто может стать героем «Жди меня»? Говорят, главный критерий отбора – трогательная история.

 – А как вы хотели? Это все-таки телевидение! Передачу надо делать так, чтобы ее смотрели. А вообще в неделю у нас находят друг друга 50–80 человек! Показать все встречи и истории мы не можем физически. Чаще всего просто посылаем письмо с адресом нашедшегося, и люди встречаются независимо от нас. Мы стараемся найти наиболее интересные истории и при этом не настаиваем на публичной встрече на экране. Люди, пришедшие в студию, не знают, нашли их родственника или нет, им этого не говорят. Они лишь надеются, что при помощи телевидения найдутся хотя бы свидетели и с их помощью отыщется близкий человек. Удивительных случаев и удач у передачи – масса. Так, мы разыскивали девочку, которую украл отец – увез за границу по подложным документам. Ее искали ФБР, Интерпол, немецкая полиция – и все безрезультатно. А у нас она нашлась сразу же после выхода передачи – в тот же день. Телевидение – это сила, которая не может сравниться ни с чем.

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