«Золотая наука»
№ 51(85) от 19.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПОХОЖЕ, ученые станут главными «любимчиками» государства. О такой громадной сумме не может мечтать руководство ни одной из недавно созданных госкорпораций. Таких сумасшедших бюджетных денег нет и у людей, стоящих у руля федеральных целевых программ.
По словам президента, 600 млрд. руб. ученые получат уже в 2010 году. За последние семь лет финансирование науки выросло в 5 раз. Сейчас бюджет выделяет ученым более 200 млрд. рублей. Через два года расходы вырастут до 400 миллиардов. Дополнительные 200 млрд. руб. «подкинет» бизнес.
Конечно, планы и суммы впечатляют. Вопрос в том, сумеет ли наша наука «переварить» такие огромные средства.
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