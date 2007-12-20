«Золотая наука»

ПОХОЖЕ, ученые станут главными «любимчиками» государст­ва. О такой громадной сумме не может мечтать руководство ни одной из недавно созданных госкорпораций. Таких сумасшедших бюджетных денег нет и у людей, стоящих у руля федеральных целевых программ.

По словам президента, 600 млрд. руб. ученые получат уже в 2010 году. За последние семь лет финансирование науки выросло в 5 раз. Сейчас бюджет выделяет ученым более 200 млрд. рублей. Через два года расходы вырастут до 400 миллиардов. Дополнительные 200 млрд. руб. «подкинет» бизнес.

Конечно, планы и суммы впечатляют. Вопрос в том, сумеет ли наша наука «переварить» такие огромные средства.