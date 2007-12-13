Топ-комментатор

– В СВОЕ время ради спорта вы отказались от работы политическим корреспондентом в Лондоне. Не жалеете?

– Нет. Во времена СССР политическая журналистика подвергалась цензуре. Это была даже не журналистика, а некие идеологические сводки из зарубежных стран. В спорте, конечно, тоже имелись свои заморочки, но в меньшей степени.

– Год назад вы вместе с Никитой Михалковым получили ТЭФИ как лучшие спортивные комментаторы за репортаж о закрытии зимних Олимпийских игр в Турине. Как поделили статуэтку?

– Мы не стали ее распиливать. (Смеется.) Пока статуэтка стоит у меня. После прош­логодней ТЭФИ с Никитой Сергеевичем мы пока не встречались. Он очень занят съемками фильма «Утомленные солнцем – 2».

– Кто-нибудь еще на ТВ имеет три ТЭФИ?

– Только Владимир Познер.

– Помимо этого у вас есть награды за войну в Эфиопии, за поход в Антарктиду… Какая из них вам больше всего дорога?

– Наверное, медаль «За боевые заслуги». Она самая необычная для нашей мирной жизни. Поэтому стоит особняком. Еще за войну в Эфиопии меня наградили орденом, но я его так и не получил (видимо, потому, что в нем много драгоценных камней). Еще приятно, что я стал киноакадемиком.

– Почему раньше на Первом канале у вас была своя передача «На футболе», а сегодня вы лишь спортивный комментатор?

– Передача исчезла из сетки в 2004 г. в связи с появлением специализированных спортивных каналов. Первый канал решил оставить себе только топовые трансляции, которые интересны большему количеству телезрителей.

– Между спортивными комментаторами на ТВ большая конкуренция?

– Я этого не ощущаю. У каждого свой стиль, и нам конкуренция не нужна. Репортаж – это всегда внутренний вызов, поэтому выкладываешься на полную катушку. Здесь не нужно никакого дополнительного стимула.

– Что важнее для комментатора: эмоциональность или знание предмета?

– Во времена Николая Озерова важнее была эмоцио­нальность. Вся страна была невыездной, и когда Озеров комментировал что-то из-за границы, то он считался первой и последней инстанцией. А сейчас приходится иметь дело с гораздо более информированной аудиторией. И ты должен рассказать ей что-то особенное, чтобы люди заинтересовались. Самые лучшие репортажи не всегда получаются с самых важных матчей. Когда игра скучновата, здесь и приходит черед комментатора проявить себя. Из скучного матча сделать конфетку – вот это мастерство.

– За кого вы болеете?

– Я, как и мой отец, болел за московское «Динамо». А когда стал работать корреспондентом в ТАСС, то это чувство ушло. Как-то после окончания матча я должен был передавать информацию. «Динамо» проигрывало, и я написал под это статью. К окончанию игры поймал себя на мысли, что желаю поражения своей любимой команде, иначе все придется переписывать. Вот тогда я понял: о том, что я болельщик, можно забыть.

– Выходит, удовольствия от футбола вы уже не получаете?

– Отчего же? У меня есть любимые игроки, но нет клуба, которому бы я особо симпатизировал.

– К футболу вас приобщил отец. Он был доволен, что вы выбрали такую профессию?

– Мой отец умер 2 года назад. 33 года он работал деканом биологического факультета МГУ. Отец был большим болельщиком «Динамо», и мне кажется, он по-хорошему мне завидовал. Всегда внимательно читал мои статьи, смотрел все матчи...

– Чем занимается ваша жена?

– Она домохозяйка, но время от времени принимает участие в разных проектах. Как-то Ольга удачно поработала с бригадой американских журналистов, которые приезжали снимать фильм о космосе, и после этого стала известна как продюсер для зарубежных групп.

– Вы примерный семьянин?

–

Недавно мы с женой отметили 25-летие нашего знакомства. Когда возникают конфликтные ситуации, то важно вовремя остановиться и понять, что это мелочи жизни. Если есть любовь и уважение друг к другу, то все остальное просто эмоции, которые не стоят того, чтобы их раздувать. Важно владеть своими эмоциями и в жизни, и в спорте!