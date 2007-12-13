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Топ-комментатор

Виктор ГУСЕВ всегда готов из скучного матча сделать конфетку

№ 50(84) от 12.12.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

<nobr>Топ-комментатор</nobr>

 – В СВОЕ время ради спорта вы отказались от работы политическим корреспондентом в Лондоне. Не жалеете?

 – Нет. Во времена СССР политическая журналистика подвергалась цензуре. Это была даже не журналистика, а некие идеологические сводки из зарубежных стран. В спорте, конечно, тоже имелись свои заморочки, но в меньшей степени.

 – Год назад вы вместе с Никитой Михалковым получили ТЭФИ как лучшие спортивные комментаторы за репортаж о закрытии зимних Олимпийских игр в Турине. Как поделили статуэтку?

 – Мы не стали ее распиливать. (Смеется.) Пока статуэтка стоит у меня. После прош­логодней ТЭФИ с Никитой Сергеевичем мы пока не встречались. Он очень занят съемками фильма «Утомленные солнцем – 2».

 – Кто-нибудь еще на ТВ имеет три ТЭФИ?

 – Только Владимир Познер.

 – Помимо этого у вас есть награды за войну в Эфиопии, за поход в Антарктиду… Какая из них вам больше всего дорога?

 – Наверное, медаль «За боевые заслуги». Она самая необычная для нашей мирной жизни. Поэтому стоит особняком. Еще за войну в Эфиопии меня наградили орденом, но я его так и не получил (видимо, потому, что в нем много драгоценных камней). Еще приятно, что я стал киноакадемиком.

 – Почему раньше на Первом канале у вас была своя передача «На футболе», а сегодня вы лишь спортивный комментатор?

 – Передача исчезла из сетки в 2004 г. в связи с появлением специализированных спортивных каналов. Первый канал решил оставить себе только топовые трансляции, которые интересны большему количеству телезрителей.

 – Между спортивными комментаторами на ТВ большая конкуренция?

 – Я этого не ощущаю. У каждого свой стиль, и нам конкуренция не нужна. Репортаж – это всегда внутренний вызов, поэтому выкладываешься на полную катушку. Здесь не нужно никакого дополнительного стимула.

 – Что важнее для комментатора: эмоциональность или знание предмета?

 – Во времена Николая Озерова важнее была эмоцио­нальность. Вся страна была невыездной, и когда Озеров комментировал что-то из-за границы, то он считался первой и последней инстанцией. А сейчас приходится иметь дело с гораздо более информированной аудиторией. И ты должен рассказать ей что-то особенное, чтобы люди заинтересовались. Самые лучшие репортажи не всегда получаются с самых важных матчей. Когда игра скучновата, здесь и приходит черед комментатора проявить себя. Из скучного матча сделать конфетку – вот это мастерство.

 – За кого вы болеете?

 – Я, как и мой отец, болел за московское «Динамо». А когда стал работать корреспондентом в ТАСС, то это чувство ушло. Как-то после окончания матча я должен был передавать информацию. «Динамо» проигрывало, и я написал под это статью. К окончанию игры поймал себя на мысли, что желаю поражения своей любимой команде, иначе все придется переписывать. Вот тогда я понял: о том, что я болельщик, можно забыть.

 – Выходит, удовольствия от футбола вы уже не получаете?

 – Отчего же? У меня есть любимые игроки, но нет клуба, которому бы я особо симпатизировал.

 – К футболу вас приобщил отец. Он был доволен, что вы выбрали такую профессию?

 – Мой отец умер 2 года назад. 33 года он работал деканом биологического факультета МГУ. Отец был большим болельщиком «Динамо», и мне кажется, он по-хорошему мне завидовал. Всегда внимательно читал мои статьи, смотрел все матчи...

 – Чем занимается ваша жена?

 – Она домохозяйка, но время от времени принимает участие в разных проектах. Как-то Ольга удачно поработала с бригадой американских журналистов, которые приезжали снимать фильм о космосе, и после этого стала известна как продюсер для зарубежных групп.

 – Вы примерный семьянин?

 Недавно мы с женой отметили 25-летие нашего знакомства. Когда возникают конфликтные ситуации, то важно вовремя остановиться и понять, что это мелочи жизни. Если есть любовь и уважение друг к другу, то все остальное просто эмоции, которые не стоят того, чтобы их раздувать. Важно владеть своими эмоциями и в жизни, и в спорте!

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