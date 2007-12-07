Нешуточный певец

– СОСО, вы – очень «плодовитый» музыкант. Выпустили столько рейтинговых альбомов: «Музыка друзей», «Пой со мной», «Я и ты», «О моей любви», «Ждет тебя грузин», «Лучшие песни для Вас». Тяжело появляется на свет песня?

– У меня каждая песня рождается, как долгожданный ребенок. А сейчас я переживаю приятную предновогоднюю лихорадку – съемки, записи самых популярных песен: «Помолимся за родителей», «Небо на ладони», «Вспоминайте грузина». Последняя песня по иронии судьбы создавалась, когда начались, мягко говоря, непростые отношения между Россией и Грузией. В ней я хотел сказать нашим народам, что все беды пройдут и все будет хорошо. Самое главное, что грузинские мужчины любят русских женщин. (Улыбается.)

– А что лично вы как уроженец солнечного Тбилиси думаете по поводу российско­грузинских отношений?

– Думаю, что идет политическое брожение, которое в России уже, слава богу, заканчивается, а в Грузии еще в разгаре. Но со временем все станет на свои места. Ситуация в Грузии во многом зависит от того, как будут вести себя наши «заокеанские друзья». К сожалению, они еще ни в одну страну не принесли счастья. У них мощнейшая, далеко обгоняющая весь мир страна. Для России она – стимул к тому, чтобы «догнать и перегнать», своеобразный импульс к прогрессу. Но все же очень хочется, чтобы «братья по прогрессу» оставили Грузию в покое.

Недавно я был в США и не встретил там ни одного американца, любящего своего президента. Удивительно, но при такой антипатии американцы запросто могут назвать какой­нибудь проспект именем Буша. Наверное, это правильная позиция. И такие чувства, как любовь, ненависть, не должны руководить политикой, от которой зависят судьбы миллионов людей. Россия и Грузия – Богом отмеченные страны. Они всегда помогали друг другу в сложных ситуациях. Нельзя об этом забывать и ездить по миру, пытаясь переложить проблему наших отношений на чужие плечи. Надо и самим что­то сделать для дружбы наших стран.

– А за кого вы голосовали на президентских выборах?

– Думаю, что наш президент и его окружение за годы своего правления сумели доказать миру, что Россия – великая, цивилизованная страна. Я всегда говорил, что если будет процветать Россия, то и в Грузии все будет хорошо. Путин со своими соратниками смог решить проблему с Чечней, объединить и укрепить Россию. Уже только за это по­мужски можно его уважать. Сейчас нужно «очистить» страну от коррупции. Но самое главное, чтобы под эти «зачистки» не попали невинные люди. Я не агитирую за Путина, а просто высказываю свое мнение.

– Сосо, вы одна из ярких персон российского шоу­бизнеса с многолетним «стажем». Как думаете, какова сегодня ситуация в нашей музыкальной сфере?

– Сейчас в шоу­бизнесе основной акцент делается на развлекательные программы. Ими забит весь теле­ и радиоэфир. Вот только юмор какой­то непонятный, зачастую пошлый, глупый. По­моему, должно быть больше хорошей музыки, песен о вечных ценностях – любви, семье, стране. Но господа продюсеры требуют «что­нибудь повеселее». Мне очень тяжело с этим бороться. Года два назад мы с Тамарой Гвердцители спели дуэт о России. Представляете, эту песню дважды вырезали из записи концертов. Да если бы русский музыкант приехал, например, в Армению и спел красивую песню про эту страну, его бы там на руках носили.

К сожалению, все музыкальное творчество сегодня очень четко «режут» под определенный формат. В основном нам демонстрируют либо откровенно глупые, либо придурочно­смешные песни. А передач, где можно исполнить что­то задушевное, умное, увы, почти нет. Что же мне остается делать? Строить из себя клоуна? Но я могу и хочу делать гораздо больше! Так помогите мне использовать талант, который дал Бог, во благо людей, во благо наших детей. К сожалению, целое поколение – от 15 до 20 лет – для нас просто потеряно. Оно воспитано на «Фабрике звезд», ему привили дурновкусие. Нам, старшему поколению, они уже не верят. А мы могли бы именно с эстрады, в песнях рассказать им о жизненно важных вещах…

Я все время пытаюсь хоть как­то изменить ужасающую ситуацию равнодушия, духовной пассивности, безверия. Например, недавно в передаче «Ты – суперстар», где показывали уже известных и любимых «звезд» – Азизу, Шуру, Сережу Челобанова, Валю Легкоступову и многих других, мы с Шурой спели дуэтом песню «Помолимся за родителей». И Шура, которого все воспринимали как шокирующую, часто неадекватную персону, исполнил эту песню настолько гениально, что я был поражен. Думаю, до этого многие не понимали величину его таланта. Все члены жюри присудили нам по 10 баллов и сказали, что именно такие песни всем сейчас нужны.

– Чем вы собираетесь порадовать своих слушателей в ближайшее время?

– Уже процентов на 70 записан мой новый альбом с неж­ным названием «Небо на ладони», который я посвящаю своей супруге Ирине. Там есть песня «Помолимся за родителей» и песни, которые я посвятил своим ушедшим друзьям. Есть и «соул» – музыка души, и композиции в стиле r'n'b. Финальная песня называется «За ним правда». Она о том, что правда всегда за Богом. Мы должны об этом помнить и все свои поступки сверять с его справедливыми законами.

Параллельно я выпустил альбом «Вспоминайте о Грузии» под эгидой радио «Юмор FM». Там разноплановые песни. Есть даже классика советской эстрады, которую я по­своему переделываю. На моем концерте будет много песен из этого альбома. Приезжайте.