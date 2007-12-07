//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Нешуточный певец

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Юлия МИНАЕВА ]

Нешуточный певец

– СОСО, вы – очень «плодовитый» музыкант. Выпустили столько рейтинговых альбомов: «Музыка друзей», «Пой со мной», «Я и ты», «О моей любви», «Ждет тебя грузин», «Лучшие песни для Вас». Тяжело появляется на свет песня?

– У меня каждая песня рождается, как долгожданный ребенок. А сейчас я переживаю приятную предновогоднюю лихорадку – съемки, записи самых популярных песен: «Помолимся за родителей», «Небо на ладони», «Вспоминайте грузина». Последняя песня по иронии судьбы создавалась, когда начались, мягко говоря, непростые отношения между Россией и Грузией. В ней я хотел сказать нашим народам, что все беды пройдут и все будет хорошо. Самое главное, что грузинские мужчины любят русских женщин. (Улыбается.)

– А что лично вы как уроженец солнечного Тбилиси думаете по поводу российско­грузинских отношений?

– Думаю, что идет политическое брожение, которое в России уже, слава богу, заканчивается, а в Грузии еще в разгаре. Но со временем все станет на свои места. Ситуация в Грузии во многом зависит от того, как будут вести себя наши «заокеанские друзья». К сожалению, они еще ни в одну страну не принесли счастья. У них мощнейшая, далеко обгоняющая весь мир страна. Для России она – стимул к тому, чтобы «догнать и перегнать», своеобразный импульс к прогрессу. Но все же очень хочется, чтобы «братья по прогрессу» оставили Грузию в покое.

Недавно я был в США и не встретил там ни одного американца, любящего своего президента. Удивительно, но при такой антипатии американцы запросто могут назвать какой­нибудь проспект именем Буша. Наверное, это правильная позиция. И такие чувства, как любовь, ненависть, не должны руководить политикой, от которой зависят судьбы миллионов людей. Россия и Грузия – Богом отмеченные страны. Они всегда помогали друг другу в сложных ситуациях. Нельзя об этом забывать и ездить по миру, пытаясь переложить проблему наших отношений на чужие плечи. Надо и самим что­то сделать для дружбы наших стран.

– А за кого вы голосовали на президентских выборах?

– Думаю, что наш президент и его окружение за годы своего правления сумели доказать миру, что Россия – великая, цивилизованная страна. Я всегда говорил, что если будет процветать Россия, то и в Грузии все будет хорошо. Путин со своими соратниками смог решить проблему с Чечней, объединить и укрепить Россию. Уже только за это по­мужски можно его уважать. Сейчас нужно «очистить» страну от коррупции. Но самое главное, чтобы под эти «зачистки» не попали невинные люди. Я не агитирую за Путина, а просто высказываю свое мнение.

– Сосо, вы одна из ярких персон российского шоу­бизнеса с многолетним «стажем». Как думаете, какова сегодня ситуация в нашей музыкальной сфере?

– Сейчас в шоу­бизнесе основной акцент делается на развлекательные программы. Ими забит весь теле­ и радиоэфир. Вот только юмор какой­то непонятный, зачастую пошлый, глупый. По­моему, должно быть больше хорошей музыки, песен о вечных ценностях – любви, семье, стране. Но господа продюсеры требуют «что­нибудь повеселее». Мне очень тяжело с этим бороться. Года два назад мы с Тамарой Гвердцители спели дуэт о России. Представляете, эту песню дважды вырезали из записи концертов. Да если бы русский музыкант приехал, например, в Армению и спел красивую песню про эту страну, его бы там на руках носили.

К сожалению, все музыкальное творчество сегодня очень четко «режут» под определенный формат. В основном нам демонстрируют либо откровенно глупые, либо придурочно­смешные песни. А передач, где можно исполнить что­то задушевное, умное, увы, почти нет. Что же мне остается делать? Строить из себя клоуна? Но я могу и хочу делать гораздо больше! Так помогите мне использовать талант, который дал Бог, во благо людей, во благо наших детей. К сожалению, целое поколение – от 15 до 20 лет – для нас просто потеряно. Оно воспитано на «Фабрике звезд», ему привили дурновкусие. Нам, старшему поколению, они уже не верят. А мы могли бы именно с эстрады, в песнях рассказать им о жизненно важных вещах…

Я все время пытаюсь хоть как­то изменить ужасающую ситуацию равнодушия, духовной пассивности, безверия. Например, недавно в передаче «Ты – суперстар», где показывали уже известных и любимых «звезд» – Азизу, Шуру, Сережу Челобанова, Валю Легкоступову и многих других, мы с Шурой спели дуэтом песню «Помолимся за родителей». И Шура, которого все воспринимали как шокирующую, часто неадекватную персону, исполнил эту песню настолько гениально, что я был поражен. Думаю, до этого многие не понимали величину его таланта. Все члены жюри присудили нам по 10 баллов и сказали, что именно такие песни всем сейчас нужны.

– Чем вы собираетесь порадовать своих слушателей в ближайшее время?

– Уже процентов на 70 записан мой новый альбом с неж­ным названием «Небо на ладони», который я посвящаю своей супруге Ирине. Там есть песня «Помолимся за родителей» и песни, которые я посвятил своим ушедшим друзьям. Есть и «соул» – музыка души, и композиции в стиле r'n'b. Финальная песня называется «За ним правда». Она о том, что правда всегда за Богом. Мы должны об этом помнить и все свои поступки сверять с его справедливыми законами.

Параллельно я выпустил альбом «Вспоминайте о Грузии» под эгидой радио «Юмор FM». Там разноплановые песни. Есть даже классика советской эстрады, которую я по­своему переделываю. На моем концерте будет много песен из этого альбома. Приезжайте.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие государства способны спровоцировать ядерный конфликт между РФ и Соединенными Штатами. Точка зрения аналитика приведена в материале, выложенном в сети.

//Политика

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 13 сентября, охарактеризовал текущее состояние отношений между Российской Федерацией и Украиной как "оттепель".

//В мире

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Киевские военные могли отбить у России Крым в период присоединения полуострова к РФ. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Украине будущей зимой угрожает газовый коллапс. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

//Общество

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Иностранный экономист объяснил, что причиной трудности в отношениях между Россией и Европой являются Соединённые Штаты. По его словам, Москва должна сначала наладить отношения с Вашингтоном.

//В мире

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Украинское государство в будущем ожидает распад. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса, бывший премьер-министр самопровозглашенной ДНР.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник, и врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. О том, что медики ввели Заворотнюк в кому, передал РЕН-ТВ.

//Культура

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике

Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике

77-летняя актриса Вера Алентова на днях впервые вышла в свет после слухов о пластике. Знаменитая артистка появилась на открытии 70-го театрального сезона в Московском драматическом театре.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают экстравагантную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

В сети обсуждают экстравагантную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова

В сети обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Пользователи сети разделились на тех, кто восхищается экстравагантным праздником Собчак и Богомолова, тех, кто равнодушен и тех, кто критикует.

//Наука

Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Историк рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал сотрудникам СМИ, как по фамилии можно выяснить происхождение своего рода.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп рассказал, кто его "любимый диктатор"

Трамп рассказал, кто его "любимый диктатор"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на полях саммита "Большой семерки" во Франции рассказал, кто его самый "любимый диктатор". Соответствующую информацию предоставили очевидцы.

//Шоу-бизнес

Нейрохирург рассказал, можно ли вылечить рак мозга последней стадии, который якобы диагностирован у Заворотнюк

Нейрохирург рассказал, можно ли вылечить рак мозга последней стадии, который якобы диагностирован у Заворотнюк

Нейрохирург Александр Тушев рассказал, что есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. По словам врача, если опухоль сопровождается отеком, то это означает, что у человека 3 или 4 стадия.

//В мире

Пушков оценил заявление Кучмы о "сговоре" против Украины

Пушков оценил заявление Кучмы о "сговоре" против Украины

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.

//В мире

Зеленский cобирается "много чего сказать" на встрече с Путиным

Зеленский cобирается "много чего сказать" на встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и у него есть "много чего сказать" в ходе переговоров с российским лидером.

//В мире

Курс ДНР на вхождение в состав России не противоречит Минским соглашениям - заявил Пушилин

Курс ДНР на вхождение в состав России не противоречит Минским соглашениям - заявил Пушилин

Курс ДНР на вхождение в состав России не противоречит Минским соглашениям, заявил глава самопровозглашенной Донецой народной республики Денис Пушилин.

//В мире

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма подозревает трех участников "нормандской четверки" в сговоре

Леонид Кучма предполагает, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать Владимира Зеленского к уступкам России.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе Анастасии Заворотнюк и призвал молиться

Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе Анастасии Заворотнюк и призвал молиться

Продюсер Андрей Разин сообщил о диагнозе 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк и призвал молиться за нее. По словам Разина, группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк.

//В мире

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году украинцы хотели союза с Россией

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году украинцы хотели союза с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" украинские граждане голосовало за союзное с Россией государство.

//Общество

Эдвард Сноуден перевез из США свою возлюбленную и тайно женился

Эдвард Сноуден перевез из США свою возлюбленную и тайно женился

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ), два года назад перевез в Россию свою девушку Линдси Миллс и в Москве они поженились.

//Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк началось воспаление лёгких

У Анастасии Заворотнюк началось воспаление лёгких

У актрисы Анастасии Заворотнюк, по последним данным, началось воспаление лёгких. Информацию о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в пятницу, 13 сентяюря, Telegram-каналы Super.ru и Mash.

//В мире

Украинский политолог назвал Турчинова "шизофреником" и предложили отправить под трибунал за слова о России

Украинский политолог назвал Турчинова "шизофреником" и предложили отправить под трибунал за слова о России

Украинский политолог Алексей Мухин прокомментировал мнение бывшего секретаря украинского СНБО Александра Турчинова, заявивевшего, что Украина не объявила войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие.

//Шоу-бизнес

Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок

Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок

Помощницу и предполагаемую возлюбленную Евгения Петросяна раскритиковали пользователи сети за слишком дорогую сумку и "черную штуку на голове", которая на деле является модным объемным ободком.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить
2

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии
3

"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак
4

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак
5

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры