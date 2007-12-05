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Тоннель от Владивостока до Лондона

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Тоннель от Владивостока до Лондона
Н. Зубаревич

 – ВО ВСЕЙ стране хотят жить, «как в Москве». А как живут на самом деле?

 – У российской экономики один центр – столица. На нее приходится почти четверть валового регионального продукта и пятая часть доходов населения страны. Второй лидер – Тюмень. Благодаря нефтегазодобывающим автономным округам она производит 12% валового регионального продукта России. Есть еще 10–12 экономически «крепких» субъектов Федерации. Среди них – Санкт-Петербург, Татарстан, Самарская область.

 Остальные регионы, хотя и растут, все еще сильно отстают в развитии. В половине из них душевой валовый региональный продукт на 20–50% ниже среднего по России, в каждом пятом – еще ниже. Это слаборазвитые республики Северного Кавказа и Сибири, а также депрессивные области – Ивановская, Курганская, Брянская.

 И расчеты показывают, что экономические различия между «лидерами» и «аутсайдерами» увеличиваются, слабые отстают все сильнее.

 – Сейчас заработали масштабные нацпроекты. Нельзя ли «назначить» отдельные регионы ключевыми и развивать их?

 – Эта идея предлагалась Минрегионом, но вряд ли она сработает. «Назначить» ключевые регионы нельзя – экономика развивается там, где есть естественные преимущества. А вот помочь регионам – можно.

 Можно вкладывать бюджетные ресурсы в образование, в развитие инфраструктуры, дорог. Можно оставлять регионам больше налогов и полномочий – пусть улучшают инвестиционный климат. А у нас пытаются всего добиться административными мерами. Вот простой пример. В последние годы из Санкт-Петербурга делают центр экономического роста, в «добровольно-принудительном» порядке перетягивая туда на налоговый учет крупные компании.

 И что это дало? Бюджет Петербурга действительно вырос в три раза. В 2003 г. он составлял 77 млрд. руб., в 2006‑м – 218 миллиардов. А бюджет Москвы за это же время вырос… с 340 млрд. руб. до 758 миллиардов.

 Еще пример. В Петербурге строят заводы западные автомобильные компании. Казалось бы, что в этом плохого? Но когда эти производства появятся, на них некому будет работать. Питерцев туда вряд ли заманишь, а соседние Псковская и Новгородская области уже давно истощили свой миграционный потенциал. Они обеспечивают Петербург рабочей силой с XIX века.

 Понадобятся гастарбайтеры, как на автозаводах в Германии. А откуда их взять? Из Молдавии? Из Таджикистана? Удивительно, но те, кто принимает решения о строительстве предприятий, этой проб­лемы просто не замечают.

 – Может быть, отстающим регионам нужно увеличить дотации из бюджета?

 – Дотации менее развитым регионам необходимы, везде нужно лечить больных и учить детей. Но важно понимать, что они стимулируют иждивенчество, а порой просто проедаются. Сейчас дотируется большинство регионов, в которых живет более двух третей населения страны. Никаких денег не хватит, чтобы помочь такому количест­ву людей. Нужно стимулировать регионы к поиску собст­венных ресурсов развития.

 – Как же тогда «выравнивать» экономику?

 – «Выровнять» экономику в России невозможно. Нельзя сделать так, чтобы по всей стране было так, как в Москве, но смягчить неравенство регионов необходимо. Как это сделать?

 Возьмем пример из жизни. У семьи появились деньги. Она может купить на них шубу или оплатить образование ребенка, или отремонтировать жилье. Но на новую квартиру денег не хватает. Она это понимает.

 Власть же ведет себя так, как будто ей хватит денег на все и сразу. Сейчас в немыслимых масштабах возрождается советская политика «грандиозных планов и великих свершений». Из запасников достали советские территориальные схемы и разработки 1970–80-х гг. и презентуют их как «сверхсовременные».

 Например, «воскресили» проект транспортного коридора «Урал промышленный – Урал Полярный». Это строительство железной дороги из Свердлов­ской области на Ямал. Какую экономику развивает этот проект? Возможно, он нужен «Газпрому» для выхода на Ямал, но почему строительство должно идти на бюджетные деньги?

 Власти трех регионов смогут улучшить инфраструктуру своих «медвежь­их углов», но почему именно этих? Неужели слабозаселенные территории нуждаются в развитии инфраструктуры, а другие, более плотно заселенные, пусть потерпят? Ответа нет. Бесплатный выход к Ямалу за счет бюджета для очень небедной компании и небедных регионов – это чистый лоббизм.

 – Получается, за некоторыми проектами стоят частные, а не общенациональные интересы?

 – Нужно делать такие вложения, которые помогут многим. Как правило, это инфраструктура – дороги, связь. Но если вы строите дорогу на Приполярный Урал – вы помогаете «Газпрому» и металлургическим компаниям. А вот если прокладываете современный автобан из Москвы до Екатеринбурга, «сшиваете» современными дорогами Казань, Самару, Уфу с Челябинском, Омском и Новосибирском – вы действительно развиваете Поволжье, Урал и Сибирь.

 Но вместо этого предлагаются проекты «новых БАМов». Например, предлагают построить железную дорогу от Якутска до Магадана. Лучше бы сначала железную дорогу до Якутска дотянули…

 А вот до чего не додумались даже в советское время – так это до проекта тоннеля под Беринговым проливом. Торжество технического прогресса на фоне льда и вечной мерзлоты. Тем не менее нынешней весной проект всерьез рассматривался Советом по организации производительных сил, который занимается региональным развитием.

 Проект в итоге похоронили, но сколько шума вокруг него подняли… И все это вместо серьезного обсуждения обостряющихся инфраструктурных проблем.

 – Но есть же и удачные инфраструктурные проекты, например, Олимпиада в Сочи.

 – Краснодарский край начал ускоренно развиваться и до этого проекта. А подготовка Олимпиады может привести к тому, что все деньги будут «стянуты» в одну точку.

 Для края нужны десятки инвестпроектов, покрывающих широкую территорию. Тогда экономический подъем будет быстрее распространяться на Ставропольский край, на Ростовскую область. В итоге ускорится рост всего юга России.

 Но выбор сделан в пользу олимпий­ской «сверхконцентрации». Такая политика может только усилить региональные диспропорции.

 Еще один вариант нерациональной региональной политики рассматривается для Дальнего Востока. Этот федеральный округ – отстающий по экономическим показателям. А что предлагается для его развития? Во-первых, власти хотят привлечь на Дальний Восток наших соотечественников из СНГ. Местные жители уезжают, а власти собираются заселять эти территории соотечественниками. Ну скажите, за какие коврижки они туда поедут? Мы уже проходили это в советское время.

 Во-вторых, разрабатываются грандиозные планы развития Владивостока. Нам с гордостью сообщают, что к саммиту Азиатско-Тихоокеанского региона на острове Русский построят четырех- и пятизвездочные гостиницы на 5 тыс. мест. А кто после саммита будет жить в этих элитных гостиницах?

 Происходит то же самое, что с Олимпиадой, – все деньги концентрируются в одной точке. А как же Хабаровск? Его что, развивать не надо?

 – Что может помочь Дальнему Востоку?

 – Главные проблемы там – разреженное население и слаборазвитая инфраструктура. Поэтому следовало бы, во-первых, развивать узловые центры региона – Владивосток, Хабаровск, другие крупные города. Их нужно «сшить» автомобильными и железными дорогами, линиями электропередач, связи.

 Во-вторых, нужно трезво оценить свои силы. Людских ресурсов на заселение всего Дальнего Востока не хватит.

 И главное – понимать, что, как и по всей России, на Дальнем Востоке нель­зя из ничего создать процветающие экономические зоны. Невозможно «назначить» центром экономического роста город Пупкинск. Если в нем нет благоприятных условий для развития, результата не будет, сколько денег туда не вбухивай. Эффективнее стимулировать те точки роста, которые уже сложились или складываются благодаря каким-то преимуществам.

 – Соединять центры экономического роста все равно будет государство. А что если деньги на дороги и линии электропередач просто разворуют?

 – Я обеими руками за то, чтобы государство строило дороги – но в первую очередь там, где они особенно нужны для экономики. Конечно, часть денег уйдет «в откат». Но дорога-то останется.

 Что делают те же китайцы и индусы? Они «сшивают» свое экономическое пространство. Китайцы за последние годы ввели фантастическое количество автодорог – даже не в разы, а в десятки раз больше, чем в России.

 Нашим властям кажется, что китайская экономика растет, потому что там всем управляют и все регулируют. Но на самом деле китайцы выигрывают в первую очередь за счет умения грамотно инвестировать и использовать свои естественные преимущества.

 – Неужели в России вообще нет хороших инвестпроектов?

 – Есть. Никто не спорит, что стране действительно нужен нефтепровод в Азию. Это дорогой проект, но он важен для расширения рынков сбыта.

 – Так что, с развитием экономики регионов все так безнадежно?

 – Вовсе нет. Непредвзятый наблюдатель может сравнить, что представляло собой Подмосковье пять-шесть лет назад и что оно представляет собой сейчас. И этот подъем выплескивается за пределы Подмосковья в соседние области Центральной России.

 Ускоряется экономический рост в городах-миллионниках. Там большая концентрация экономической активности, есть инфраструктура, потребители и ресурсы. Я недавно вернулась из Екатеринбурга и своими глазами видела, что город активно строится. Никто уже не воспринимает его как центр машиностроения во главе с «Уралмашем». Сейчас это центр сервисной экономики. Он будет развиваться в этом направлении и дальше.

 Центров роста становится больше, но этот процесс мог бы идти быстрее, если бы власти не вытаскивали из пыли советские освоенческие проекты, а начали расходовать средства рационально.

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