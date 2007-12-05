В русском языке слова как мантры

Мир попал под власть торгашей



– МИХАИЛ Николаевич, откуда у вас такое увлечение – разыскивать корни слов? Может, это возраст?

– Возраст не у меня, а у вас. Люди, которые не знают своих корней, стареют. Те, кого не тянет знать свои корни, быст­ро старятся и заменяют их миром по­требления. Пословица говорит: «Кто старое помянет – тому глаз вон. А кто старое забудет – тому оба глаза вон».

– Думаю, мало кто знает окончание этой пословицы.

– Она есть у Даля, но вы не слышали еще столько наших пословиц! Например, «Голод – не тетка, а мать родная». Или вот была и такая пословица: «Если тебя ударили по левой щеке, то подставь правую, но ударить не дай». Это пословица еще дохристианского времени.

Дело в том, что Нестор был гениальным человеком. Когда он писал летопись по заказу Рюриковичей, то сделал специально кое-какие логические ошибки, чтобы, когда придет время, умные люди докопались до правды. То же самое случилось и с теми, кто писал легенды Ветхого Завета. Там есть такие ошибки, разбирая которые, приходишь к летописям других стран – индий­ским, китайским. Тогда история предстает в другом виде. В подробности вдаваться не буду, но начинаешь понимать, что с некоторых пор мир попал под власть торгашей. Торгаши пиарили самих себя.

Вы спрашиваете: для чего надо знать свои корни? Да для того, что если ты понимаешь природоведческую суть, что человек часть природы, а часть не может победить целое, – ты имеешь возможность быть счастливым. Если ты живешь идеалами Рублевского шоссе, то никогда не сможешь жить радост­но. Только обратившись к истории, поняв, как сбилась программа человечества, которое стало жить идеалами торгашей, понимаешь, что наша суть – в пословицах нашего языка.

По-русски спина – это на чем спать надо: спи на. То есть тот, кто спит на спине, – здоровый человек. Обожравшийся просто не сможет спать на спине, задохнется. По-английски хребет – «спайн». Но это ничего не значит, это слово-информация. Они даже не знают, откуда у них появилось слово «раша». «Ра» – сияние солнечного света, «Рассея» – сияние Ра. Сияние по-английски «шайн». Вот и получается Ра–шайн – Раша.

Когда я стал углубленно заниматься этими исследованиями, то увидел корни многих слов. Слово «богатство» от слова «бог» и к деньгам никакого отношения не имеет. «Золото» – от слово «зло». «Сокровище» – от «кровь», «кровища», и значит, что «если у кого будет сокровище, то прольется кровища».

– Интересная у вас теория получается!

– В русском языке слова как мантры. Икс-хромосомы обозначаются как две буквы Х, а игрек-хромосомы – буквой У, это мужик тянется фаллосом к женщине. Значок сверху буквы Й – энергетический взрыв, рождение новой жизни. Поэтому у нас и пишут слово из трех букв на заборах. К члену никакого отношения это не имеет. Это мантра, это желание новой жизни. Оно в наших хромосомах генетически. Слово «член» на заборах не пишут.

У меня много таких открытий. И квантовые физики подтвердили, что это правда – вибрации совпадают. Также сегодня открыта суть мата, первослов мира. Получается, что программа человечества напрочь сбита торгашами.

– Кому же они заплатили за этот сбой?

– Они заказывали первые летописи, поэтому вся история написана в перевранном виде. Все кровопийцы, все хулиганье обозначены как герои…



С бесами надо дружить



– ВЫ С филологами советовались?

– Они не нужны мне. Они читают одни книжки и делают выводы из них в своих научных трудах. Есть народное выражение: «ученый – в говне моченый». Что касается филологов, то, по-моему, 70% из них подпадают под него.

Вы поезжайте на раскопки, посмотрите надписи на камнях и узнаете, что первые буквы появились на Руси за много тысяч лет до христианства. Как мог это сделать народ, про который думают: вот, дескать, пришел Рюрик и сделал этих людей народом. А то, что до Рюрика существовал свод законов, который Даль собрал в своих книгах... Вы не задумывались: как могли появиться наши пословицы? Самое большое количество пословиц в мире – в русском языке.

– Неужели пословицы были до Рюрика?

– Конечно. А когда, вы думали, их сочинили? При Петре, когда он нас под Голландию положил?

Вам, журналистам, чем думать о звездах, лучше бы приобщать людей к правде. Я считаю так: на десять статей о том, кто на ком женат в шоу-бизнесе, должна быть одна хорошая, светлая. С бесами тоже надо дружить, они сами в ужасе, потому что люди натворили больше, чем им хотелось бы. Сегодня бесы испугались, что с ними могут расправиться, как с ангелами, а если не будет ангелов, то они сами сгинут.

Сатира без юмора злокачественна



– МОЖЕТ, вам покажется странным мой вопрос, но – кем вы себя считаете: юмористом или сатириком?

– Ваш вопрос не странный, разумный. Потому что на него нет ответа.

– Даже у вас?

– Вообще-то, я больше юморист, чем сатирик. Если моя сатира без юмора, то она – злокачественная. Если говорить все то, что я говорю и без шуток, и если люди не смеются, значит, это очень зло прозвучало. Нельзя же сказать впрямую «наше правительство – п.....сы», это не сатира.

– Вас не смущает истерия вокруг пропрезидентского движения?

– Да оно пропадет так же, как и возникло. Все это времянка, эфемерно, как бабочки. Все это от недостатка образования.

Видите ли, среди молодежи появилось много людей, которые любят Родину. Многие из них любят ее причинно, и это я приветствую. Когда причины нет, то возникает беспричинная любовь, она ведет к шовинизму. На своих вечерах я стал читать стихи Евтушенко, и этим многих приобщаю к причинной любви к Родине. Я не стесняюсь своей любви к ней, но различаю любовь к Родине и любовь к государст­ву. Беспричинная любовь к Родине есть любовь к государству.



Страна сильна сатирами и педагогами



– ВЫ БУДЕТЕ вести концерт Евтушенко 12 декабря в «Олимпийском». Для чего вам это нужно?

– Я не получаю за это денег и отказываюсь от них сознательно. Я считаю, что только поэзия дает духовную силу обществу, а не политика и экономика. Россия сегодня нуждается в духовной силе, а не экономической. Если есть в обществе духовность, то экономика приложится. Экономика без духовности обедняет человека.

После концерта Евту­шенко в Кремлевском Дворце ко мне подходили молодые люди, не старше двадцати лет, и признавались, что не знали, что есть такой гениальный поэт. Они думали, что Евтушенко – выпускник «Фабрики звезд».

Страна сильна поэтами и педагогами. В Китае до сих пор соблюдают мудрости, которые написал Конфуций. Соблюдают безотлагательно, несмотря на коммунизм. Например, у них учитель получает больше, чем военный. И так продолжается пять тысяч лет. Когда я спросил у китайского профессора: «правда ли это?», он очень удивился – никто с Запада не спрашивал у них об этом.

Вот когда мы придем к тому, что у нас учитель будет больше получать, чем военный, тогда начнется оживление. А пока общественное мнение важнее экономики. Мое дело и дело Евтушенко, Спивакова, Хворостовского, Никиты Михалкова – формировать общественное мнение. Мне по фигу, когда читаю, что пишут журналисты про Михалкова – дескать, он сделал то-то и то-то. Знаете, Пушкин участвовал в одиннадцати дуэлях и никого не убил. Лермонтов был порядочным хулиганом с точки зрения сегодняшнего обывателя и папарацци. Достоевский был не самым приятным в общении человеком, а Лев Толстой был риэлтером – он покупал и продавал участ­ки. Но какое это имеет значение, когда благодаря Пушкину изменился русский язык, облегчился, и на этом языке создавались классические произведения.

Главное – какое ты делаешь дело. Мое дело – формировать общественное мнение. И сегодняшняя власть позволяет нам это делать!