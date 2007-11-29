Робот-сантехник спас Енисей от экологической катастрофы

спас Енисей от экологической катастрофы Робот-сантехник
№ 48(82) от 28.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
САМ того не ожидая, Саня предотвратил экологическую катастрофу. Пытаясь скрыть следы преступления, промышленники «подключались» к трубам, которые ведут непосредственно в Енисей.
«Подземный мойдодыр» создан одним из сибирских НИИ по заказу красноярских коммунальщиков. Он может инспектировать подземные магистрали и сообщать о всех неисправностях, а также передавать изображения найденных дефектов на монитор дежурной бригады. Коммунальщики управляют передвижениями Сани, находясь на поверхности, по радиоканалу с помощью «джойстика».
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