Робот-сантехник спас Енисей от экологической катастрофы

САМ того не ожидая, Саня предотвратил экологическую катаст­рофу. Пытаясь скрыть следы преступления, промышленники «подключались» к трубам, которые ведут непосредственно в Енисей.

«Подземный мойдодыр» создан одним из сибирских НИИ по заказу красноярских коммунальщиков. Он может инспектировать подземные магистрали и сообщать о всех неисправностях, а также передавать изображения найденных дефектов на монитор дежурной бригады. Коммунальщики управляют передвижениями Сани, находясь на поверхности, по радиоканалу с помощью «джой­стика».