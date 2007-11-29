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Полярники погрузятся в реликтовое озеро

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Полина НАДЕЖДИНА ]

Полярники погрузятся в реликтовое озеро
Станция «Восток»

 ДЛЯ этой цели буквально на днях российские летчики провели другую уникальную операцию – у станции «Восток» на куполе Антарктиды. Транспортник Ил‑76 ТД взлетел с прибрежной станции «Новолазаревская». Над «Востоком» он сбросил парашютные платформы с бочками топлива весом около 30 тонн. Авиакеросин необходим полярникам для самолета БТ-67 «Бастлер» с научным оборудованием.

 Консолидированный бюджет Российской антарктической экспедиции в последнее время был увеличен в среднем на 15%, до 2,4 млрд. рублей. А на строительство нового форпоста России в Антарктиде – полярной станции «Прогресс» – будет выделено еще более 100 млн. рублей.

 Дополнительные финансы, направляемые из федерального бюджета, позволят расширить масштабы научного освоения шестого континента. И уже в ближайшее время российские полярники смогут расконсервировать станции «Русская» и «Ленинградская». Они были закрыты в конце 1980-х гг. из-за хронического недофинансирования. Но уже сегодня здесь планируется установить метеорологическое и геофизическое оборудование.

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