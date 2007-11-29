Ведущий для Грушиной

– ЧТО сказала партнерша о ваших способностях фигуриста в начале и в конце проекта?

– Я не задавал таких вопросов Лене – у спортсменов не принято об этом говорить. Но для меня ответом стали наши полеты в финальной программе. Лена делала поддержки, которые обычно в цирке выполняют со страховкой. А там у нас был лед – и никакой страховки. Для меня подобное означало только одно – человек полностью мне доверился. Это была самая главная оценка моих способностей.

– Какие элементы вам давались сложнее всего?

– В первую очередь, конечно, поддержки. Я с этим никогда в жизни не сталкивался, приходилось все осваивать с нуля. Первое время у нас были совместные падения, я ронял Лену… Но надо отдать должное моей партнерше: она относилась к этому с пониманием. Без лишних разговоров мы продолжали тренироваться дальше.

– Фигурным катанием вы увлекались еще в детстве?

– Родители отдали меня в фигурное катание просто, чтобы я поправил свое здоровье.

– Коллеги по «Вестям» за вас переживали?

– Да. Больше всего – мой хороший друг Леша Михалев. В свое время он работал корреспондентом «Вестей» в Лондоне, а теперь делает программу «Специальный корреспондент». Леша, его жена и их сын Николка присутствовали почти на всех съемках программы.

– Присутствие ваших друзей и родителей на съемках помогало? Или – наоборот?

– Это не могло помешать! Это же родные и близкие люди! Наверное, какие-то флюиды поддержки передаются с трибуны на лед.

– Какой номер больше всего понравился вашим родителям?

– У папы вызвал трепет «французский номер» – «Марсо». Так случилось, что за день до съемки стало известно о смерти Марселя Марсо. Поэтому мы немного изменили номер и сделали посвящение великому миму. Папа даже всплакнул. А маме кроме «Марсо» понравилась еще «Голубая канарейка».

– Собираетесь ли вы продолжить занятия фигурным катанием для себя и отправиться зимой на каток с женой?

– Сначала надо выспаться. А потом уже думать, захочется ли мне дальше выходить на лед. Несколько месяцев я совмещал работу телеведущего с фигурным катанием и часто спал меньше 5 часов. Но поскольку я Михаил, то зимой, наверное, смогу отоспаться (смеется). Сейчас проект закончился, но тренировки продолжаются. Впереди еще несколько выступлений. Ближайшее – в Мытищах.

– Для чего вам все это было надо?

– Участие в проекте – очередная смена деятельности, которая периодически необходима каждому человеку.

– Когда шел первый сезон «Танцев на льду» вы предполагали, что придет и ваша очередь?

– Нет. Но как зритель я ходил на съемки. Смотрел, как катаются первооткрыватели ледового проекта. Мне было интересно.

– О чем вы подумали, когда узнали, что стали с Леной вице-чемпионами проекта?

– Просто обрадовался. И у меня нет обиды по поводу второго места. Психологически я был готов к любому результату. Главное – знал, что сделал все возможное.

– Если сравнить с «Фортом Боярд», где вы были неоднократно, что труднее, страшнее?

– Страшно не было – это не настолько экстремальные телевизионные проекты. Но более ответственно я подходил к «Танцам на льду». Ведь отвечал еще и за партнершу.

– Ваше первое знакомство с Еленой прошло удачно?

– Чтобы сгладить неловкость первого знакомства, я решил придать нашим тренировкам изначально шутливую форму. А так как фамилия моей партнерши Грушина, то я взял старую авоську и положил в нее полтора килограмма зеленых груш. Лена это оценила.

– На канале «Россия» вас называют самым стильным ведущим. Выходит, вы модник?

– Что касается моды, то в жизни я пользуюсь девизом королевы Елизаветы, которая предпочитает приобретать вещи из коллекции прошлого года. Это, конечно, шутка, байка, я никогда не гонюсь за модой.