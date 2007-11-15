Легендарную Атлантиду нашли в Перу

СЕНСАЦИОННУЮ находку сделали сотрудники перуанского «Музея королевских могил». Они изучали архитектурный комплекс, созданный цивилизацией мочика 2 тыс. лет назад. Оказалось, что под ним находятся развалины загадочного храма. Радиоуглеродный анализ показал, что ему 4 тыс. лет.

Откуда в Перу взялось сооружение – ровесник пирамиды Хеопса? Ни мочика, ни инков в те времена еще не существовало. При этом сооружение построено на более высоком техническом уровне, чем тот, которым обладали египтяне.

Некоторые историки уже заговорили, что находка подтверждает гипотезу о высокоразвитой цивилизации Атлантиды. По легендам, ее архитектурные памятники есть на всех континентах.

Другие ученые более осторожны. По их мнению, для начала сенсацию должны подтвердить независимые эксперты. Известно немало случаев, когда археологические находки в Перу оказывались фальсификациями.

Самой масштабной из этих подделок считается Храм Изобилия инков в деревне Чукито. Его ежегодно посещали миллионы туристов, и лишь недавно выяснилось, что «легендарный храм» построили сами жители деревни 12 лет назад.